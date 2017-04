Paro general : “Soy un intendente que esta donde hay necesidades”

El intendente Freyre salió a dar explicaciones por su presencia en el corte frente al Parque Industrial La Victoria. "No sabía en el berenjenal que me metí" comentó

“De ningún modo nosotros avalamos ningún tipo de corte, si avalamos y nos solidarizamos con un reclamo de los trabajadores que nos parece totalmente justo”, destacó el intendente, José Luis Freyre, en conferencia de prensa realizada al cierre de la tarde de ayer en la sede municipal.

Visiblemente nervioso (de hecho tuvo que arrancar dos veces la conferencia) Freyre respaldado por su gabinete salió a intentar minimizar las repercusiones nacionales que tuvo su participación en el piquete frente al Parque Industrial La Victoria.

Así Freyre comenzó historiando: “Desde el 2008 cuando asumí como intendente acompañé los reclamos de: seguridad, de las situaciones en la que los trabajadores de nuestra ciudad se quedarán sin su fuente laboral, cuando un barrio de nuestra ciudad se inundaba, cuando una vecina reclama una obra”.

Y hasta recordó: “también en el 2008 en el conflicto del campo por la 125 estuvimos ahí para entender el reclamo de los productores, para gestionar, para mediar”.

Seguidamente siguió justificándose: “la verdad que entendemos la vocación de la función pública estando, transformando, interviniendo. Nosotros no creemos en la política de la especulación, de quienes especulan con una encuesta en la mano de que queda bien y que no”.

E insistió: “nuestro lugar es estar donde hay un reclamo una necesidad. No soy de los que me sacó una foto con un vecino en la vereda y dice yo estoy con la gente. Nosotros tratamos de estar con la gente en las necesidades reales”.

Posteriormente destacó: “el primer concepto central que tenemos que defender como grupo es que nosotros hemos estado institucionalmente ante cualquier reclamo de la sociedad. Sean empresarios, trabajadores, vecinos”.

En tanto en otro tramo de la conferencia resaltó: “Nosotros gobernamos para los que nos votaron y para los que no nos votaron, hemos acompañado, para los que me quieren y los que no nos quieren”.

De todos modos el mandatario local volvió a repetir que su participación de esta mañana fue para solidarizarse con los trabajadores. “Además creemos que estamos en una situación delicada en alerta amarilla, respecto a la actividad económica y productiva en nuestra ciudad y también de las fuentes laborales”, acotó.

En ese sentido criticó la cobertura de los medios nacionales y acusó: “nos parece de mala intención que algunos hayan titulado que yo soy un intendente piquetero. Yo soy un intendente que esta donde hay necesidades de los ciudadanos”.

Posteriormente compungido alegó: “en ningún modos yo sabía en el berenjenal que me metí, yo estuve donde había que estar”.

Y finalmente luego de aclarar que no cree en la polarización “sino en el dialogo y en el consenso” aclaró: “de ningún modo nosotros avalamos ningún tipo de corte y si avalamos y nos solidarizamos con un reclamo de los trabajadores que nos parece totalmente justo”.