Amalia Granata recorrió Villa Cañás

Amalia Granata visita la provincia de Santa apoyando el partido que une a Sergio Massa y José Manuel De la Sota denominado “Unidos por una Nueva Argentina”

La modelo argentina, conocida entre otras cosas por haber participado en el 2007 del reality de Gran Hermano, haber sido la pareja del “ogro” Fabiani con quien tiene una hija y participar en programas televisivos, hoy también está al servicio de la actividad política.

Esto es lo que hablaba al aire de FM Sonic en diálogo con José Juarez y Cristian Antonioli :

“Yo pertenezco al partido Unir a Santa Fe, el cual lo forma Massa-Dela Sota, vinimos a recorrer toda la provincia invitando y estando en todas las regionales, instituciones y distintos lugares, hablando con la gente y escuchándolos con las diferentes problemáticas para ver desde este espacio que es lo que podemos hacer por ellos.”

Qué es lo que escucha y plantea la gente a la cual visita

“Muchas cosas, la verdad que uno vive en otra realidad y piensa en no encontrar lo que uno va encontrando, el principal problema es la falta de trabajo y las perspectiva a futuro. La gente que es mucha está excluida del sistema de trabajo mas allá que durante doce años nos hicieron creerde que habían hecho una gran inclusión no es así. Cuando hablás con ellos no tienen trabajo, te plantean que no quieren ni planes, ni hacer piquetes, pero tampoco tienen un oficio o la proyección de lo que quieren hacer en el futuro, están muy desamparados y totalmente excluidos del sistema, esto es lo que principalmente preocupa y mucho.

Qué debe hacer la gente ante estas situaciones

“Lo que hay que hacer es no mentirle, cuando se me acercan me dicen “vos que venís a prometerme” y yo les respondo la verdad que nada porque no voy a poderte cumplir. Lo que si hago es escuchar, me tomo un tiempo para sentarme con ellos yescucharlo y a partir de entender sus problemas o comprender de lo qué es lo que pasa ver desde este espacio como hacemos para seguir adelante y darles una mano de comunicaciones o contactos porque no tenemos ningún cargo para darles lo que nos piden. Pero si hacemos lo posible para darles una mano.

Qué fue lo que la llevó a decidir este camino de servicio

“Yo creo que la vocación de servicio la tenemos todos, a veces la tenemos dormida y hay que despertarla. El año pasado tuve la oportunidad de descubrirla cuando me vino a buscar Soledad Tejada que esla presidenta del partido, me propuso ser parte y militar. A partir de ahíme di cuenta que esta es tu pasión, una vez que te metes en la política es apasionante, mi lugar acá, yo no soy una política ni me convertir en la típica política como son todos; me parece que lo mío es más social, más de vocación de servicio ayudando a la gente desde otro lugar.

Cuál es tu grupo de trabajo

Mi grupo es grande, ahora estoy acá con Soledad, presidenta del partido; Guillermo Chort que pertenece al Frente Renovador, a Massa; porque el Frente al cual pertenecemos en UNA, que es Massa-De la Sota.

Tenemos en cada localidad de Santa Fe gente que pertenece al partido, las cuales nos encontramos cada vez que viajamos y comenzamos a recorrer.

Estamos abiertos a la gente que quiera participar con nosotros o si se enteranque estamos por ejemplo hoy en Villa Cañás, acercarse y contarnos los problemas que tienen a ver cómo podemos empezar a trabajar.

Proyección personal en un año electivo respecto a la política

“En el partido me han ofrecido que sea candidata. La verdad quiero primero recorrer Santa Fe, quiero ver los problemas que hay y a partir de ahí tomar una decisión si tomo un cargo que sería en lo personal con mucha responsabilidady muy importante.”

Su participación es a “Don Horem”

“Yo no cobro por estar acá, lo hago de corazón y por esta vocación de servicio que uno tiene.

Mi trabajo está en Buenos Aires en dos radios y la televisión, también tengo un negocio comercial y vivo mitad en Santa Fe y mitad allá.

Se puede vivir cumpliendo las dos cosas. Lo que más me cuesta es separarme de mi familia ya que tengo un bebé de 3 meses y una nena de 9 años, a ellos los extraño y cuesta, pero aquí estamos de miércoles a viernes en Santa Fe donde va a ser así durante todo el año apoyando a mi partido y trabajando para la gente que es para lo que vinimos.”

Es un frente nuevo al cual a Massa le fue bien y puede ser la alternativa

“Lo vamos a apoyar a Sergio si se vuelve a presentar en las próximas elecciones. Creemos que va a ser Massa-De la Sota y ahí estaremos.”