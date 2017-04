Amalia Granata se sacó una foto en la laguna Picasa y le llovieron las críticas

Con error ortográfico en el medio, Amalia escribió en su twitter junto a dos fotos: "El desborde de la Laguna Picasa en Santa Fe y la falta de proyectos hidráulicos sustentables que permitan recuperar (sic) 40.000 has productivas".

Las respuestas de sus seguidores no se hicieron esperar y fueron muy críticas, muchas con falta de respeto. Algunas frases que comentaron las fotos fueron las siguientes:

"la verdad si es campaña, es de terror. No era necesaria la foto de fondo. Sí es tu manera de hacer política. Seguí como panelista"

"Explícame las botas de lluvia si esta pasando suelo seco! dale amplia, deja de joder".

"Te amo pero sabes que me molesta que recién te das cuenta de lo que pasa en Santa Fe, sos igual a los políticos en campaña se dan cuenta lo que pasa"

"reVupera la decencia"