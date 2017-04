Liga Venadense : 5ta.fecha entre semana

Resultados - Primera División "A" (5ta. Fecha)

Náutico (3) vs Jorge Newbery de Rufino (0)

Rivadavia (0) vs Hughes FBC (1)

Juv. Pueyrredón (2) vs Sportsman (0)

Racing (1) vs Juventud Unida (1)

Gral. Belgrano (2) vs Teodelina FBC (1)

Studebaker (4) vs Independiente VC (2)

U. y Cultura (1) vs Jorge Newbery VT (0)

Belgrano FBC (2) vs Atl. Elortondo (1)

Posiciones



Belgrano FCB 13

*Studebaker 10

U. y Cultura 10

J. Newbery VT 9

Juv. Unida 9

Juv. Pueyrredón 9

Rivadavia 8

Gral. Belgrano 8

Atl. Elortondo 7

Náutico 7

Hughes FBC 5

Racing 5

Sportsman 4

J. Newbery R 2

*Teodelina FBC 1

Independiente VC 0

(*Tienen un partido menos)

Próxima Fecha (6ta. Fecha)

Belgrano FBC vs. Náutico

Atl. Elortondo vs. U. y Cultura

J. Newbery VT vs. Studebaker

Independiente VC vs. Gral. Belgrano

Teodelina FBC vs. Racing

Juv. Unida vs. Juv. Pueyrredón

Sportsman vs. Rivadavia

Hughes FBC vs. J. Newbery R