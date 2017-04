"No creemos que el paro nacional ayude en nada a la realidad de los trabajadores"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, criticó el paro nacional que impulsa la CGT unificada este jueves para reclamar al Gobierno por las medidas económicas.

"No creemos que el paro nacional, convocado para este jueves, ayude en nada la realidad de los trabajadores en la Argentina porque no tiene ni una consigna puntual, no tiene una demanda específica que la CGT nos haya planteado en estos 15 meses que no haya sido atendido por este gobierno", dijo Peña a través de su cuenta en Facebook.

"Nosotros nunca nos fuimos ni nos iremos de ninguna mesa de dialogo. No creemos que el camino sea aislarnos en posturas personales. Siempre vamos a estar dispuestos a sentarnos a trabajar en una instancia de diálogo, poniendo la verdad sobre la mesa y buscando acuerdos que mejoren la realidad de los trabajadores. Tenemos la convicción de que las diferencias y la discusión son parte de la democracia", agregó.

Se sumó así a las declaraciones del presidente Mauricio Macri, quien más temprano dijo que respeta la resolución de la CGT de convocar al paro del jueves próximo pero sostuvo que esa medida de fuerza "no ayuda en nada a los trabajadores" y le costará al país "más de 15.000 millones de pesos que podríamos aplicar para hacer más obras".

Por su parte, el integrante del triunvirato que conduce la CGT, Juan Carlos Schmid, sostuvo hoy en Rosario que la medida de fuerza nacional del 6 de abril "es la consecuencia del fracaso de la política".

"El Gobierno ha gastado casi el 30 por ciento de su mandato y no le ha encontrado el agujero al mate en la cuestión económica, tenemos mayores dificultades que antes y se quebró la confianza", dijo uno de los integrantes del triunvirato que gobierna la central sindical mayoritaria.

Sobre la postura cegetista, Peña dijo: "Entendemos que a veces en la búsqueda de la unidad de la CGT, los sectores que quieren imponer esa agenda de conflicto terminan arrastrando a sectores que son más responsables y que aún desde las diferencias intentan trabajar para mejorar la realidad de los trabajadores".

"Los trabajadores argentinos van a estar mejor en la medida que trabajemos todos juntos para resolver los problemas concretos, como hicimos con el impuesto a las ganancias, las ART, la ampliación de asignaciones familiares para los monotributistas y tantas cosas más. El camino es siempre para adelante, no para atrás".

"Creemos que es muy importante que todos los argentinos expresen lo que piensan y los valores que sostienen. Pero la plata que el país pierde por un día de paro, es plata que se pierde para el desarrollo del país. Por eso el paro no termina siendo en contra del Gobierno o el Presidente, termina siendo contra la Argentina".

