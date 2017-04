“Es preocupante ver a legisladores y dirigentes justificando el plus”

“Va a ser casi un año que desde el Concejo municipal planteamos la necesidad de combatir el pago de plus y otros abusos con IAPOS, y encaramos el desafío porque hay un compromiso personal de sus máximas autoridades, que no tienen ningún problema en venir a la ciudad y reunirse con todas las partes, para resolver esto y ver qué otras cosas pueden mejorarse en la prestación”, explicó el concejal.

Vernetti manifestó su satisfacción por los logros obtenidos desde que comenzó la campaña: la reunión entre prestadores, gremios, representantes legislativos y autoridades de IAPOS, la implementación de carteles difundiendo derechos, el compromiso que comenzaron a asumir los propios médicos y muchos centros de salud en dejar de incurrir en algo ilegal, la participación de los pacientes que multiplicaron sus reclamos. “Hicimos un grupo de Facebook llamado No Pague Plus (IAPOS – Venado Tuerto) que tiene actualmente 2800 integrantes y que intercambian preguntas, dudas, buenas y malas experiencias respecto a las prestaciones, que está siendo muy útil y todos pueden sumarse para participar”.

Respecto a quienes pretenden justificar el cobro de plus diciendo que los aranceles de IAPOS están bajos, Vernetti sostuvo que “el Círculo Médico tuvo activa participación en la campaña para lograr que no se cobre plus, y paralelamente hizo ese planteo, dónde obviamente tratan de conseguir más beneficios y me pareció lógico, esperable, es una corporación. Más preocupante es que haya algunos legisladores que sostengan el mismo planteo, justificando de ese modo algo que es ilegal. Calculo que lo hacen porque quieren quedar bien con todos a la vez, espero que sea solo por eso, porque sino es mucho más grave aún.”

Pieroni se reunió con autoridades de IAPOS por aranceles

El concejal rescató el protagonismo del diputado Oscar Pieroni quién hace aproximadamente un mes se reunió en la ciudad de Santa Fe con las autoridades de IAPOS por la continuidad de la campaña en contra del plus, la actualización de los aranceles médicos y otros temas prestacionales. “Estuvieron presentes la flamante Directora provincial Soledad Rodríguez, el subdirector, la gerente y todos los administradores de las distintas áreas de IAPOS. Allí comunicaron que llamarían al Círculo Médico de nuestra ciudad para comenzar a discutir los montos, cosa que efectivamente sucedió a los pocos días. Los montos, como los sueldos, deben ser actualizados debido a la inflación, cuando en marzo del año pasado se habían fijado, IAPOS estaba dentro de las mejores obras sociales pagas, pero al trascurrir casi un año, había quedado abajo. El cambio de autoridades de IAPOS afecto temporalmente la actualización, pero ahora se está corrigiendo.”

De todos modos, el legislador socialista volvió a remarcar: “Nada justifica el cobro ilegal del plus. La sociedad en su conjunto siempre expresa sus deseos de querer vivir en un país decente, previsible, respetuoso de las leyes. Bueno, todos debemos dar el ejemplo, poner nuestro granito de arena en ese sentido. Ver que legisladores o dirigentes pretendan naturalizar con justificaciones algo ilegal como el plus, es muy preocupante”, remató.