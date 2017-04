Accidente en intersección de calles 58 y 57

Estuvimos en el lugar dialogando con el responsable de la salida, Andrés Puebla :

“Asistimos una persona tirada en la calle, desconocemos la causa de cómo fue el accidente o contra qué fue. A esta persona la ayuda un peatón que pasaba por el lugar, la saca de la calle y la acompaña hasta la vereda.

Cuando nosotros llegamos al lugar la persona estaba conciente, parada, llorando y al acostarla en el piso se desmaya. No pudimos tener suficientes datos.

No hay vehículo, no hay motocicleta, la señora mayor circulaba en bicicleta, pero no tenemos otros datos, no podemos ampliar más información.

Si alguien tiene algún dato podrá acercarse a la policía y brindárselo.”

Choque en Avda.59 y calle 48

El mismo dia, pero en horas de la mañana colisionaron dos vehiculos por cuestiones climaticas. No hubo que lamentar lesionados, solo rotura de chapa que acordaron entre las victimas mediante seguro.