Jorge Triaca : "Cristina Kirchner quiere voltear a este Gobierno"

El ministro de Trabajo se refirió a aquellos que “mostraron una clara expresión de querer destituir a Mauricio Macri” e incluyó a la ex Presidente

El titular de la cartera de Trabajo, Jorge Triaca aseguró que "Cristina Kirchner quiere voltear a este Gobierno" y expresó que "hubo dirigentes que dijeron que había que hacer algo con el modelo económico y mostraron una clara expresión de querer voltear a Mauricio Macri".

A su vez remarcó en Debo Decir que "son los mismos que quieren volver a Moreno a Kicillof, o que te castiguen por opinar o decir" y destacó que "hay una motorización muy grande de quienes tenían intereses o una forma de gobernar al país con cosas que se están comprobando como hechos de corrupción y en las cuales ellos, tienen que velar para ir para atrás".

Consultado sobre la marcha del sábado, el funcionario señaló que "fueron un conjunto de argentinos que rescataban valores como el cuidado de la República y la democracia" y resaltó que "se hizo en paz, sin estructuras y fueron sin que nadie lo lleve".

Y sobre ello agregó que "como gobierno nos sentimos acompañados para hacer los cambios que hay que hacer".

En relación a la gente que compara a Macri con la dictadura, Triaca sostuvo que "me dan pena porque comparan un gobierno democrático con la historia más triste del país".

Agregó luego que "esa gente menosprecia el pasado que no tiene que volver a la Argentina y no puede pensar en un futuro porque no tiene proyecto de futuro".

Resaltó también que "nosotros a la gente le dijimos la verdad de cómo estaba el país. Veníamos de un gobierno que nos mentía siempre y nos quitaba libertades y esa es la Argentina que ha cambiado. Hay argentinos que están mejor y otros que están en dificultades y tenemos que trabajar pero eso no se hace de un día para el otro".

Del paro general del próximo 6 de abril, el funcionario dijo que "tiene que ver con un conjunto de cosas y lo que plantea la CGT tiene una gran diferencia de diagnostico por lo que plantean sobre el empleo" y aseguró que "en los últimos siete meses hubo un crecimiento neto del empleo y así lo reflejan las estadísticas