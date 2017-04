juventud Pueyrredón y Teodelina quieren seguir en carrera

Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto y el Teodelina FBC buscarán seguir su camino en el Torneo Federal C de fútbol, cuando este sábado, a partir de las 16, jueguen sus respectivos partidos de vuelta correspondientes al primer cruce de play off de la Región Litoral Sur del Torneo Federal C