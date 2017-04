Henn: “El radicalismo resolvió democráticamente sus conflictos apoyando la gestión del FPCyS”

“(José) Corral no estuvo en la Convención Provincial, y las personas que lo representan no hablaron, pero se expresaron con sus caras y con sus gestos; Barletta estuvo 10 minutos y se fue” reveló el diputado Jorge Henn y remarcó que “en el documento no aparece la palabra Cambiemos ni se menciona al Presidente Macri”

Tras la Convención Provincial de la UCR que decidió el apoyo al Frente Progresista en Santa Fe, el Diputado Provincial Jorge Henn (UCR-FPCyS) expresó: "En ese documento sancionado por unanimidad no aparece la palabra 'Cambiemos' ni el Presidente Macri, es un apoyo explícito al gobierno provincial, decisión de conformar la alianza del FPCyS y seccionarla simplemente en circunstancias territoriales cuando algunos de los tres apoderados, incluido el sector que pertenezco que es el NEO, llevarían a la conformación de una alternativa distinta pero el sello de UCR en Santa Fe va dentro del FPCyS".



Además adelantó que "la matriz del acuerdo en la provincia de Santa Fe está conformada por radicalismo que no va a estar como 'Cambiemos' en la lista de Santa Fe y no sé cómo van a conformar 'Cambiemos'. Claramente sostenemos que la gran mayoría de estos radicales están cómodos con esta construcción que se da por supuesto con planteos, con críticas, con deseos de protagonismo".



En cuanto a políticas del Gobierno Nacional, Jorge Henn optó por citar a Sergio Palazzo: "es un sindicalista radical que dijo 'este es un gobierno que se hace poderoso con los débiles y es débil con los poderosos' porque a la hora de tomar decisiones que demuestren el poder, y eso significa blanquear todo lo que tiene que ver con la pautas energéticas, las tarifas, se toman decisiones metiendo la mano en el bolsillo de los jubilados. Ahora, cuando se tienen que parar frente a los grupos de concentrados de la economía degrada impuestos".



"Las pequeñas y medianas empresas han recibido sistemáticamente malas noticias entre ellos el tema de los aumentos de su costo hoy uno habla con el dueño de una empresa de 10, 11,12 empleados y está viendo que no les están empezando a cerrar los números. Estos son modelos, estas son decisiones políticas", prosiguió el diputado.



Para culminar dialogó sobre la candidatura a Diputado Nacional: "Yo estoy sujeto a lo que se decida en el marco del partido del FPCyS. Creo que el Frente tiene todavía deudas con la sociedad. Si la construcción coincide que tengo que ocupar un lugar no tengo la menor duda de que la voy a ocupar".