El Gobierno provincial construirá junto a cooperativas 200 viviendas

El secretario de Estado del Hábitat, Diego Leone, presentó, este jueves, un nuevo plan viviendas por el cual la provincia construirá, junto a cooperativas, 200 casas en distintas partes del territorio santafesino.



“La iniciativa está destinada a cooperativas que cuenten con terrenos urbanizables. El objetivo es promover la autogestión como herramienta de acceso al suelo y la vivienda, fomentar la solidaridad y el cooperativismo y fortalecer las relaciones entre el Estado y diversos actores de la sociedad civil”, precisó Leone durante la actividad.



Además, el secretario agregó que “las viviendas son un motor de las economías locales, porque generan mano de obra, y demandan materiales para su construcción”.



Por su parte, el secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social, Mauro Casella, mencionó que, desde el gobierno provincial, “apostamos a que las cooperativas puedan acceder a este plan, estamos contentos de poder seguir dando pasos concretos, estas casas van a posibilitar muchas más”.



Del acto, realizado en la sala “Rodolfo Walsh” de la sede de Gobierno en Rosario, participaron también, el ministro de la Producción, Jorge Álvarez; y el coordinador de la Región 4 - Nodo Rosario, Marcelo Beltrán, entre otros.



Detalles del plan



El requisito principal para acceder al otorgamiento del crédito es que cada uno de los asociados de la entidad cuente con terreno dotado de infraestructura básica y emplazado dentro del ejido urbano. Además, el suelo debe estar escriturado a nombre del asociado y en condiciones de ser hipotecado.



Por otro lado, las cooperativas interesadas tendrán que demostrar su experiencia en materia constructiva (en caso de no poseer antecedentes, la provincia otorgará un crédito para ejecutar hasta un máximo de cinco viviendas). Aquellas entidades que no tengan realizados los trámites dominiales a favor de sus asociados, podrán gestionar un crédito ante la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo para afrontar los trabajos de mensura y subdivisión.



Por su parte, las cooperativas deberán elaborar los proyectos en base a las normativas vigentes de la Dirección de Vivienda. Tendrán prioridad aquellas entidades que construyan casas mediante cooperativas de trabajo.



Así, las unidades habitacionales serán ejecutadas bajo los prototipos constructivos que establece la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. Los asociados y su grupo familiar deberán reunir las condiciones de aptitud que establece dicho organismo.



Actualmente la Cooperativa de Viviendas de Las Parejas, en el departamento Belgrano, viene llevando a cabo este modelo de gestión con éxito y se encuentra realizando una segunda etapa de construcción de 10 viviendas sociales.



Del acto participaron representantes de las siguientes entidades intermedias: Federación de Entidades Mutualistas Brigadier López, Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable (FENCAP), Federación de Cooperativas Federadas, Asociación de Cooperativas de Trabajo, Mutual Federada, Federación de Cooperativas de Trabajo Rosario (FECOTRAR), Federación de Cooperativas de Trabajo (FECOTRA), Federación de Cooperativas de emprendimientos múltiples para el desarrollo Regional Ltda., Federación de Entidades Mutualistas de la provincia de Santa Fe, Federación de Cooperativas prestadoras de servicios sociales - asistenciales y comunitarias Ltda., Federación de Cooperativas unidas de Rosario, Asociación Mutual Trebolense, Cooperativa de servicios múltiples de Los Arroyos, Cooperativas de Trabajo de la Ciudad de Rosario, Mutual de Piamonte, Asociación Mutual de Carlos Pellegrini, Asociación Mutual de Álvarez y Asociación Mutual de Romang.



En la actualidad, la provincia de Santa Fe cuenta con más de 1.700 cooperativas registradas que siguen dando respuestas a problemáticas fundamentales de nuestra sociedad como ser la del empleo digno, la salud, el crédito y la vivienda propia a través de diversos mecanismos.



Las Entidades de la Economía Social y Solidaria tienen un alcance en todo el territorio provincial y muchas de ellas cuentan con la posibilidad de gestionar programas de construcción de viviendas para sus asociados dando muestras de que el cooperativismo, cargado de valores de solidaridad y ayuda mutua, sigue dando respuestas a las necesidades de los santafesinos.



Vivienda Universal Evolutiva



Las casas a ejecutar tienen un prototipo que contempla criterios de universalidad desde su concepción, flexibilidad de crecimiento, diversidad en su materialización (tipológica y formal) y eficiencia energética. Su principal virtud es la capacidad de poder adaptarse a cada situación (familiar) particular.



Así, partir de un núcleo básico de 30 metros cuadrados (baño, cocina, lavadero y espacio común de 16 metros cuadrados), se cuenta con diversas alternativas de crecimiento, según la ubicación en el terreno y la necesidad particular.