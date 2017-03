Comienzo de los talleres municipales

Ya están por comenzar las actividades como cada año de los talleres en una respuesta más que positiva en cada una de ellos.

En una entrevista concedida en el programa de “El primero de la mañana” de Cadena Sonic, Oscar Canavese dialogaba con la responsable de cultura.

“Quería destacar antes de presentar los talleres, la importancia de los mismos en relación a lo social, la función que cumplen dentro de los determinados grupos, que no todo el mundo lo conoce y es otro pilar importante más allá del aprendizaje de cada uno. Realmente funciona como grupos sociales, de encuentro, donde hay gente, principalmente mujeres que comenzaron la actividad, muchas jubiladas con un potencial para aprender y hacer cosas nuevas, invierten en los talleres, se encuentran con alguien, toman mates, festejan cumpleaños cuando están ahí y celebrar. Eso es tan importante como lo que uno va a aprender.

Tenemos una variedad bastante importante de talleres y para todos los gustos. Invitamos a la población a acercarse, para innovarse y hacer algo distinto.”

Talleres 2017

“Crochet : Acá vamos a incorporar otra profesora para incorporar ideas nuevas. Tendremos dos profes en este taller.

Tejido dos agujas, costura, cestería en papel, canto y guitarra, Literario, reciclarte.

Este año como novedad vamos a intentar armar el coro, que hace años que no lo tenemos, de niños, pre-adolescentes y adolescentes, esa es la propuesta.

También nuevo tenemos telar y macramé que viene una profesora y es una técnica que hace años no se estaba dando.

Dibujo para niños y adolescentes con mucho caudal de jóvenes donde ampliaremos las horas.

Acrobacia en tela, danza clásica y española. Y otro taller nuevo para darle más difusión, que es el de danza jazz a cargo de “pacota” González, un cañaseño que se está formando en Buenos Aires hace más de 3 años donde este año realizó un taller intensivo con muy buena respuesta y logramos hacerlo una vez al mes porque no puede viajar con más tiempo y estará los segundos sábados.”

Inscripciones

“Son por teléfono o en el Centro Cultural, empezando la semana próxima. Si por alguna razón alguno no llega a inscribirse puede hacerlo después de empezado.

Igualmente estamos abiertos a personas que propongan talleres nuevos dentro de la grilla de posibilidades, que se ofrezcan o se les ocurran traer algo.

Los talleres son totalmente absorbidos por la municipalidad, los profesores son pagos por el municipio, a los que vienen de afuera se les paga los viáticos que corresponden y se les paga la hora cátedra como un profesor, ese es el criterio que se utiliza para las horas que se dictan.

Hay algunos talleristas que deciden, consultado conmigo, cobrar una cuota que es baja y por ahí la demanda del taller es bastante y se les acepta una cuota accesible que no serán más de 100 pesos por mes teniendo el espacio, los servicios y los profesores, eso es una extra para ellos. De todas maneras esa cuota no es para nada excluyente en la cursada de los talleres, si uno no puede no es obligatorio.”