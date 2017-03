Teodelina no tendría riesgos por el canal aliviador en La Picasa

El presidente comunal de Teodelina, Gustavo Artoni, aseguró que la salida norte de la laguna La Picasa no traería aparejado ningún inconveniente a la localidad

El presidente comunal de Teodelina, Gustavo Artoni, aseguró que confían en que el canal aliviador que proyecta realizar el gobierno de la provincia de Santa Fe en la salida norte de la laguna La Picasa no traería aparejado ningún inconveniente a la localidad, ya que no se incrementará la cantidad de agua que se derivará a este espejo de agua para luego continuar el rumbo natural a la provincia de Buenos Aires.

Según comentó el mandatario, "la obra, como está planteada, permitiría la salida de cinco metros cúbicos por segundo de agua de la laguna La Picasa, reemplazando lo que es hoy el bombeo de la 'Estación Norte', que nunca fue muy eficaz por las roturas que se generan, evitando que se lograra una continuidad en el funcionamiento".

En este marco, destacó que "si se desarrolla como está planteada, no vamos a tener ningún tipo de problema, incluso está acompañado de un sistema de contención del paso de agua muy sencillo de cerrar en caso de que las lluvias sean abundantes", señalando que sería todo lo contrario, porque "va a agilizar la salida de agua de La Picasa con un mantenimiento más económico".

Artoni también contó que Teodelina ya logró superar la crisis hídrica que se registró con las intensas lluvias del mes de febrero, restando la reparación de un puente que fue arrastrado por el paso del agua. Sin embargo, en la tarde de ayer, tras la reunión del Comité de Cuenca La Picasa, se anunció la reparación de esta estructura, donde "en los próximos días estarían llegando los materiales para reconstruirlo", informó.

De no tener fuertes lluvias, podremos pasar un invierno tranquilo en materia hídrica. "El problema no lo tenemos en la salida norte de la Picasa, porque viene controlado, sino en la cuenca Las Encadenadas, que nos ha generado algunos inconvenientes, motivo por el cual estamos previendo diferentes obras que comenzarán en las próximas semanas", puntualizó.