Argentina cae desde muy alto en La Paz (2-0) ante Bolivia

Los de Bauza han llegado a La Paz con un duro desafío en puerta: jugar sin Messi -suspendido por la sanción de la FIFA- en otra parada difícil en las eliminatorias sudamericanas luego de derrotar a Chile en casa por la mínima diferencia. El entrenador, cuestionado por buena parte de la prensa local, dispuso de ocho cambios con respecto a ese partido y sabía que uno de los rivales más duros serían los 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar que tiene la ciudad de La Paz. El condicionamiento físico y psicológico del plantel se notó en el campo, donde los jugadores no pudieron acertar pases ni generar peligro. Bolivia, por su parte, expuso sus debilidades pero lo poco que generó le alcanzó para llevarse los tres puntos.

Tropiezo considerable de Argentina en la altura de La Paz ante Bolivia. Los goles de Arce y Marcelo Moreno terminaron con una selección albiceleste muy débil, mermada también por la ausencia de Messi por sanción notificada apenas unas horas antes. Se complica Argentina sus opciones de clasificarse para el Mundial.

Patón Bauza afirmó tras la derrota ante Bolivia que “no entendemos la sanción a Messi. Es raro lo que pasó con Leo. Nos extraña el poco tiempo que nos dieron para hacer el descargo, apenas media hora”. El seleccionador argentino, apenado pero sereno, golpeado por la derrota y por la sanción exagerada su crack, contó sus sensaciones por la reacción de la FIFA. Él tenía el partido con el 10 y de pronto, horas antes de jugar con Bolivia, lo eyectaron del partido.

Ese fue un foco del entrenador de la selección: el tema Messi. El otro, su continuidad o no, repleto de preguntas sobre el tema y en un mar de operaciones políticas y periodísticas. “A mí no me tuerce nada ni nadie. Ni siquiera lo que dicen. Estamos fuertes para seguir”, replicó el Patón. Aunque pese a eso, en la Argentina el rumor, cada vez más fuerte, es que dos dirigentes importantes ya se habrían contactado con el presidente del Sevilla para saber si existen chances de sacarle a Sampaoli para el futuro de Argentina.