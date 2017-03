Proponen cambiar el nombre del CCK a "Gustavo Cerati"

Volvió a abrirse el debate por la denominación del ex Palacio de Correos.

Si bien parecía que la polémica por el nombre del Centro Cultural Kirchner (CCK) se había disipado, volvió a avivarse ayer cuando comenzó a circular en las redes sociales una petición de firmas para cambiarle la denominación actual y ponerle Gustavo Cerati.

Desde la llegada del gobierno de Cambiemos y, en particular, del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi, que tiene bajo su cargo este espacio, que se abrió varias veces la posibilidad de cambiarle el nombre al ex Palacio de Correos. Pero las intenciones fueron mermando respecto a esa cuestión aunque sí que se eliminaron las huellas kirchneristas de a poco de las exposiciones.

Ayer en la plataforma Change.org se publicó una nueva petición. "Los fanáticos de Soda Stereo & Gustavo Cerati creemos que el actual Centro Cultural Néstor Kirchner" debería pasar a llamarse: "Centro Cultural Gustavo Adrián Cerati", ya que si bien la política es cultura no es lo suficiente como para representar un Centro Cultural, en cambio la música es mucho más cultural que eso, dado a que en la política hay mucha corrupción, muertes, robos, etc. No tenemos nada en contra de los Kirchneristas pero es mas que nada por una cuestión general y de cultura", consigna la recogida de firmas, que ya obtuvo 12.547.

Cuando todavía era ministro de Cultura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Lombardi, aseguró que enviaría un proyecto al Congreso para que el CCK pasase a llamarse "Del Bicentenario". En julio del año pasado, ya como titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en una entrevista en el programa de Mirtha Legrand confirmó que el Gobierno evaluaba cambiarlo al afirmar que "estamos buscando un nombre que nos contenga a todos los argentinos".

No obstante, no se volvió a referir a la cuestión y quedó archivada hasta que ayer por las redes sociales se empezó a compartir la petición.