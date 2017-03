Noticias policiales del fin de semana

Como siempre dispuesto a brindar sus palabras, en horas tempranas de la mañana con Oscar Canavese en “El primero de la mañana” ofreciendo los movimientos policiales de este fin de semana :

Accidente en Avda.51 y calle 44 bis

“La verdad que estuvo tranquilo a pesar de ser fin de semana largo. El viernes después de terminado el acto de la memoria, alrededor de las 11:30 de la mañana estábamos cerca de donde ocurrió un accidente en calle 44 y avenida 51, no fue de gravedad, solamente con escoriaciones (quien manejaba la moto) mayor de edad conocido en la localidad, la señora que manejaba el vehículo se le forma causa por lesiones leves y el chico fue trasladado al hospital por control nada más de que estaba fuera de peligro.”

También hemos salido por una persona que había agarrado un pozo en Barrio Vila y se cae solo.”

Robo de motocicleta : ladrón de Villa Cañás

“Con respecto a la moto robada la semana pasada, habíamos informado a las localidades vecinas y más casualmente a la localidad de Santa Isabel donde teníamos la sospecha que podría andar circulando, se le informó al comisario de esa localidad, al oficial Bustamante y continuamente hizo el recorrido por los sectores de las sospechas de la persona que posiblemente la podía tener. Se encontró que andaba circulando, hizo una pequeña persecución donde logra la detención de la persona que intentaba darse a la fuga dando resultado positivo.

Fue una persona conocida quien la sustrajo que vive cerca de donde tienen la emisora ustedes en el Barrio Norte, vendida a la localidad vecina.”

Caso Darío Hernández

La policía de Santa Isabel aprehendió a Darío Hernández, una persona que se dedica a robar, todo el mundo conoce su prontuario y que verdaderamente debería estar detenido y no lo está. La Justicia está ciega en este sentido y cada vez que sale comete este tipo de cosas, robos.

Ahora sólo se espera que el fiscal actúe como se debe y lo deje en prisión varios años. No se puede convivir así, donde sale y comete nuevamente robos…ahora está aprehendido, hay fotografías del momento, la gente ya sabe quien es, un delincuente, un personaje de la ciudad que tiene en jaque a más de uno, que no deja tranquilo al vecino y molesta a toda una sociedad. Esperemos que la parte política y de la justicia puedan ver y rever que no tiene una sola causa.

Esto es lo que contaba el comisario :

“Hoy lunes se estaría resolviendo donde tendría que ser citado, en este momento se encuentra en la Alcaidía de Melincué, creo que en horas de la tarde va a hacer trasladado a Venado Tuerto para que el fiscal lo atienda y determine que va a hacer con esta persona.”

Robo en calles 55 y 36 sábado por la noche

“No hubo denuncia, pero si se está en la espera de que nos trasladen el código del televisor. Se está trabajando sobre eso, aparentemente el que cometió el delito es muy conocido de este señor, sabía cómo ingresar sin romper nada y es la sospecha de él.

No hay denuncia pero estamos informados, pero necesitamos el código del televisor porque de la marca Noblex hay millones circulando.”

Roturas de espejo de un vehículo

“Son roturas, aparentemente daños de un ex de esta señorita que corroboraremos en horas de la mañana con las cámaras de la ciudad.”