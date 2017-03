Revocaron el procesamiento de Oscar Parrilli, pero validaron las escuchas

Oscar Parrilli tiene un motivo para festejar. La Cámara Federal revocó este lunes su procesamiento por el supuesto encubrimiento del empresario Ibar Pérez Corradi cuando estaba a la cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y rechazó su detención, tal como había pedido del fiscal Guillermo Marijuán, aunque ratificó la validez de las escuchas telefónicas ordenadas por el juez Ariel Lijo. Dijo que son una prueba válida para profundizar la investigacion.

Parrilli había sido procesado a comienzos de febrero por el delito de encubrimiento agravado. Lijo lo acusó de ocultar los informes elaborados por la Dirección de Contrainteligencia de la AFI con datos concretos sobre el paradero de Pérez Corradi, que en ese entonces estaba prófugo.

Concretamente, los datos sobre el empresario habían sido aportados por un testigo el 4 de agosto de 2015. Parrilli sostuvo en su indagatoria que no mandó inmediatamente el informe a los fiscales que estaban detrás del supuesto autor ideológico del Triple Crimen (Bidone y Picardi) porque quería "profundizar los datos obtenidos".



Para el juez, el informe reservado estuvo en condiciones de ser enviado a la Justicia el 13 de noviembre de ese año, y recién se hizo el 21 de enero de 2016.

Apenas un mes después del fallo de Lijo, la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, revocó el sobreseimiento y le dictó la falta de mérito. Esto significa que para el tribunal todavía no hay pruebas contundentes para procesar a Parrilli. "No basta con saber que la información no fue inmediatamente enviada por las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia a sede judicial entre el 16 de noviembre y el 10 de diciembre de 2015, cuando no existía un deber legal -cuya omisión fuera penada criminalmente- que obligara a Parrilli a proceder en ese término; se requiere de indicios que sugieran que, por el contexto en que pasó, aquello obedeció a la intención de contribuir a una maniobra de encubrimiento gestada por agentes del Estado", concluye el fallo.