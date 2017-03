Maradona, contra Tinelli: "Si no se va, renuncio a la FIFA"

El astro criticó la designación del conductor televisivo al frente de las Selecciones nacionales· Objetó que el animador no integra el Comité Ejecutivo y disparó: "No sabe nada de fútbol"

Diego Maradona amenazó con renunciar a su cargo en la FIFA si es que Marcelo Tinelli continúa al frente del Departamento de Selecciones nacionales de la AFA, como fue anunciado por la Comisión de Regularización días pasados.

"Llamé a Infantino y le dije que renunciaba, porque no entiendo la designación de Tinelli, quien fracasó en todo lo que expuso hasta ahora. Si esto sigue mañana (por hoy), yo ya le presenté la renuncia a Infantino. Por ahí, le doy hasta pasado mañana (después de que se juegue Argentina-Chile), pero no creo, porque yo quiero que antes del partido se vaya", señaló Maradona a un diario argentino desde Dubai.

El enfrentamiento de Diego contra Tinelli, actual vicepresidente primero de San Lorenzo, viene desde hace algunos años, pero recrudeció cuando el productor televisivo comenzó a tener más participación en la AFA.

"El cargo de Tinelli es para dirigentes que integren el Comité Ejecutivo de la AFA y él no lo integra", dijo Maradona, quien agregó que el conductor televisivo "no sabe nada de fútbol".

También Maradona dijo no entender por qué motivo la Comisión de Regularización nombró a Tinelli en un cargo de AFA, habida cuenta de que, en una semana, se realizarán las elecciones a presidente.

"A nueve días de las elecciones en la AFA, una Comisión Normalizadora designada por la FIFA no puede nombrarlo, porque su finalidad era controlar la elección y no designar a nadie. No tiene facultades para eso y las leyes de la FIFA son claras", sentenció.

Maradona pretende para ese puesto a los ex jugadores Oscar Ruggeri o Gabriel Batistuta, compañeros de él en diferentes etapas en la Selección argentina.

Desde febrero pasado, Maradona es embajador global de la FIFA, cargo para el cual lo postuló Infantino.