ANSES : Entrevista con Walter Mery

“Ante todo debemos aclarar que no depende directamente de ANSES, dependerá directamente del Ministerio del Interior. Igualmente se debe ingresar a www.argentina.gob.ar o también ingresando en la página de ANSES en la parte que dice PROCREAR y ahí te lleva a poder realizar la inscripción.

Este sistema cambiado, no depende más de ANSES pero sigue vigente el sistema, hay algunos planes ya otorgados y hechos en su momento. En el momento que vos sacaste vos tenes un plan de pago que te descuentan y eso sigue. Lo que cambia es el sistema de inscripción porque va a depender de otro organismo como es el Ministerio y cambia un poco el monto que te dan y el tope base del dinero que te pueden dar de acuerdo al haber que vos percibas.

Hoy por hoy siempre que no se supere los 32 mil 240 pesos y arrancando de 16 mil 120 pesos. En estos términos de importe te dan 1 millón 650 mil pesos, pagadero al máximo 30 años a una tasa bastante considerable y ventajosa en comparación a los otros años.

La alternativa que uno tiene si es solo y tiene un recibo de 8 mil pesos no serviría, pero uno está casado o en concubinato con una persona que gana 11 mil pesos, cuando cruzan los datos eso si podría porque superaría los 8 mil más los 11 mil de tu concubina o esposa superaría los 16 mil. Esto a veces es ventajoso, pero también sería perjudicial porque imagínate con un ejemplo que te puedo dar, un sueldo de un hombre de 20 mil y otro de 16 mil tendría 36 mil y te perjudica porque supera el límite máximo que es 32, en algunos casos te beneficia y en otros te perjudica.

Una vez que te inscribís, por sistema nuevo de puntaje que van dictaminando ellos, de acuerdo al empleo que uno tenga y los valores que uno perciba va sumando. También se tiene en cuenta si es casado, cuanto hijos tiene, es una resolución que ellos van tomando a medida que los datos se van percibiendo del que se inscribe.

Hay tiempo hasta el 31 de marzo…lo que deben hacer primeramente es hacer la clave de seguridad social, es una parte del trámite que se pide cuando uno ingresa a hacer el trámite, es personal. Nosotros eso ya no lo podemos hacer por ejemplo cuando el sistema estaba colapsado en el momento de inscribirse porque son datos muy personales. Antes lo hacíamos cuando el sistema estaba de esta forma o no tenían los elementos para hacerlo en ciertos horarios les decía a los chicos que inscriban. A mi como jefe lo que interesa es que todo el mundo pueda llegar a tener su vivienda propia, nosotros colaboramos en ese sentidoy hoy ya no podemos hacerlo.

Mucha gente se acerca, pregunta, se asesora. Hoy como hace años atrás, la demanda de tener una casa propia es bastante complicado y a través de estos planes puede adquirirla. Teniendola estamos hablando de devolver en 30 años, 4 mil, 5 mil pesos por mes. Que no sería lo mismo pagar este importe por mes a pagar un alquiler del mismo importe.

Yo siempre digo que cuando se piense en un bien para que la gente pueda obtener algo como es una casa propia, o un terreno propio o construcción dentro de un terreno propio siempre es bueno.

Seguramente algún plan puede ser mucho más beneficioso que otro, pero la posibilidad para aquellos que no tengan sea real y exista.”

Tarjeta Argenta

“Obtuvo algunos cambios, aquellos que reciben la tarjeta en el correo, deben asistir a ANSES, sacar un turno y cargar el dinero que uno necesite si el sistema permitía. Ahora ya no es así, se viene se tramita y automáticamente la carga que se hace aquí se ve reflejada a los 72 horas en la cuenta del banco del cual uno percibe los haberes.

Lo importante es que se acerquen, consulten, es beneficioso tener un ANSES en la ciudad; nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer.”