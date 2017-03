Problemas en el tránsito del cruce de Avda.50 y acceso ruta 94

En el día de ayer, aproximadamente 13:20 horas, la empresa Via Bariloche sufrió un desperfecto mecánico

El micro de Via Bariloche quedó varado sobre la ruta.

Alejandro, chofer del colectivo brinda su testimonio : “Veniamos viajando normalmente y de repente cruzando la ruta se paró el micro, quizás por un desperfecto electrónico porque estos micros son todos electrónicos; entonces no hay manera de poder moverlo, son modelos 2015, 2016; son fierros y se rompen Lamentablemente estamos formando un disturbio bastante importante ya que se acerca la tarde del domingo, la gente está llegando a su domicilio y estamos ocasionando un problema bastante importante.

Nosotros estamos viniendo de Embalse con pasajeros del centro de jubilados de la localidad de Chivilcoy que fueron a pasarun fin de semana a Córdoba y estábamos de regreso y sucedió esto. Fue un imprevisto ocasional, estamos aproximadamente a 200 km de Chivilcoy así que vendrá el auxilio a solucionar el problema.

Este tipo de auxilio lo debe hacer gente especializada, no lo hace cualquier mecánico porque tiene muchos sistemas electrónicos y sensores, por eso motivo no se puede mover ni remolcar, porque se bloquea el sistema de freno, se baja la suspensión y no hay manera de moverlo.

En el momento que surgió el desperfecto de inmediato se llamó a la empresa del cual manda a un mecánico de la localidad de Rosario del cual estamos ansiosos que llegue.

Al pasarnos esto la gente de acá nos ha ofrecido todo tipo de solidaridad, tanto la Municipalidad como el Club Studebaker, nos brindaron soluciones para no tener la gente en la calle.”