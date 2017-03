Empate en cero : En el parque se enfrentaron los dos verdes

Studebaker no pudo continuar en la senda del triunfo y término igualando sin goles con Juventud Unida de Santa Isabel. El dueño de casa sabía que tendría un duro compromiso, con el agregado de que los técnicos se conocen muy bien por haber trabajado juntos muchos años

El cero no se pudo romper durante el desarrollo del juego, pero el trámite sobre todo en la primera parte fue bueno. Brindaron un partido abierto, con situaciones propicias, pero con el sabor amargo de no poder anotar.

La fórmula utilizada en la primera parte fue atacar por la bandas. Juventud lo hizo por derecha con Zamarini y Gilardone durante los primeros 20 minutos en los que insinuó peligro. Después fue Studebaker el que desequilibró por ese mismo sector con el ida y vuelta de Gastón Colman.

A los 5’ Zamarini cabeceó un balón detenido de Paredes, el balón dio en un defensa y salió al córner. A los 17’ Jonathan Guerra no logró conectar con precisión un centro desde la derecha y más tarde un remate de Harismendy fue controlado en dos tiempos por Ezequiel Giménez. Sobre el final, el local casi anota por intermedio de Franulich, pero no logró impactar de lleno al balón tras un centro. La última fue para la Furia con una definición de Sergio Gallego que salió besando el palo derecho de Salvatore.

En el complemento, Juventud se replegó, armó dos dos líneas de cuatro con el ingreso de Guillermo Studer, dejó aislados a los puntas y casi no atacó. Sin fortuna, apostó todas sus fichas a algún balón de pelota parada.

Por su parte, Studebaker ejerció dominio posicional y territorial, pero no encontró la solución para abrir el marcador. No tuvo precisión en los metros finales, le costó demasiado llegar con claridad y terminó resignando sus pocas chances contra la sólida resistencia de Giménez y la poca puntería de sus jugadores a la hora de la definición. Si bien es cierto que hizo el gasto del partido, terminó conformándose con el empate.

A los 10’ Franulich la empaló ante la salida de Giménez, el balón salió por arriba del travesaño y luego la figura del partido, Mauricio Fernández, tampoco pudo con los reflejos del portero. Esas fueron las últimas chances para poder romper con la paridad de la tarde.

Nota a Jonatan Franulich

Su balance terminados los 90 minutos : “Estoy molesto por las faltas que no cobra. Me lo hicieron varias veces en el primer tiempo, uno cuando va a buscar la pelota de atrás, el otro se queda o me empuja, pero bueno, se ve que los líneas están para levantar la bandera nada más cuando se va afuera.

El partido lo vi bien, trabado, serían dos equipos que les gusta jugar, adelantarse, muy peleado de los dos en la defensa, pero se hizo muy difícil de entrar y por eso salió el empate. Yo termino caliente porque tuvimos algunas situaciones, una clara en el primer tiempo que pegó en el primer palo y no pudo entrar y dos en el segundo, pero no queda otra que seguir trabajando para mejorarlo.”

Studebaker (0)

Esteban Salvatore

Marcelo Gerbaudo

Mariano Cabral

Ariel Cabral

Mauricio Fernández

Víctor Falkemberg

Jonathan Guerra

Javier Toledo

Jonatan Franulich

Juan I. Harismendy

Gastón Colman

DT: Gerardo Manccini

Suplentes: E.Merciardi, N.Marinelli, T.Ibáñez, T.Gómez, A.Fernández

Juventud Unida (0)

Ezequiel Giménez

Emanuel Gallego

Lucas Chávez

Ivo Zamarini

Matías González

Matías Becerra

Ezequiel Maidana

Gianluca Gilardone

Sergio Gallego

Wilson Paredes

Leandro Gallego

DT. Marcelo Algarbe

Suplentes: R.Patek, D.Verón, B.Pasquini, G.Studer, D.Piñeiro

Cambios: A.Fernández x Harismendy (S), Studer x Paredes (JU), Verón x L.Gallego (JU), Piñeiro x Maidana (JU)

Amonestados: Chávez y González (JU)

Arbitro: Luciano Contreras

Asistentes: Carlos Fogliatti y Adrián Medina

Estadio: “Nemesio ‘Pilín’ Montoto” de Studebaker

Fuente : Maximiliano Monzón