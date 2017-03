Basquet : Sportsman superó a Peñarol en un final dramático

El 'Tren Blanco' parecía tener el partido controlado, ya que con menos de 40 segundos por jugar ganaba por 7: 65-58, sin embargo Martín Mondino metió un triple, el elenco cañaseño perdió la pelota en la salida y Mondino clavó una nueva bomba en medio de la confusión porque Diego García había solicitado tiempo muerto y no se lo dieron. El partido quedó 65-64 con 31'' por jugar.

Sportsman jugó su posesión hasta casi los 24 segundos, y no pudo anotar. El cierre le quedó a Peñarol, que podía ganar un partido que lo tuvo siempre abajo en el marcador, incluso hasta por 17 puntos. Sin embargo, no fue buena la decisión del ataque 'aurinegro', porque Belza eligió tirar un triple cuando todo indicaba que había que penetrar y al menos intentar sacar una falta. El tiro del oriundo de Colón no fue bueno y Sportsman terminó festejando.

Antes hubo un partido, en el que los dos arrancaron erráticos. El marcador se mantuvo igualado 2-2 hasta faltando 6 minutos para finalizar el primer cuarto. Sobre el final apareció Mariano Frattini y Sportsman se llevó el parcial por 16-13.

En los segundos 10 minutos entró en acción 'Nacho' Grieco y el 'Tren Blanco' se escapó, llegando a sacar la máxima de 17: 35-18. Peñarol pudo anotar en el final del primer tiempo y quedó abajo por 13: 35-22.

En el tercer cuarto apareció en escena Martín Mondino, quien anotó 15 puntos en ese parcial. Con un par de triples suyos, Peñarol se dio cuenta que podía, y de a poquito fue recuperando terreno. Sportsman perdió por acumulación de faltas a Martín Meglia y el partido quedó empatado en 47 de cara al último cuarto.

Sportsman arrancó con todo y metió un parcial de 8-0 con triples de Galván y Grieco incluidos. Hasta que llegó el final mencionado en el comienzo del comentario y el 'Tren Blanco' se llevó una gran victoria para Villa Cañás.

Peñarol (64)

Martín Mondino 23

Jesús Belza 11

Roy Luppi 6

Darío Montoli 12

Nicolás Galante 6

Facundo Paggi 0

Juan Cruz Hartman 6

DT: Diego Vaccari

Sportsman (65)

Robertino Bernasconi 0

Francisco Moli 10

Agustín Galván 5

Mariano Frattini 16

Martín Meglia 4

Ignacio Martínez 0

Matías Bianconi 3

Nicolás Cueto 7

Juan I. Grieco 20

DT: Diego García

Parciales por cuartos: 13/16, 22/35, 47/47, 64/65.

Arbitros: Gabriel Coso y Tomás García.

Gimnasio: 'Mateo Migliore' (local Peñarol).

La figura: Juan Ignacio Grieco.

Fuente : El Informe