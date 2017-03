"No hay evidencia" de un complot de Trump con Rusia, informan desde Inteligencia

El dirigente encargado de investigar la presunta alianza entre el ahora presidente Donald Trump y Rusia durante la campaña electoral de 2016 y presidente de la comisión de Inteligencia de la Cámara Baja de Estados Unidos, el republicano Devin Nunes, informó este domingo que no encontró pruebas que demuestren un supuesto complot para beneficiar en las urnas al magnate.

Nunes sostuvo tajante en una entrevista con la cadena de noticias Fox que "no existe evidencia de complot" y se sumó a los líderes de la comisión de Inteligencia del Senado que advirtieron que no hay pruebas de que el gobierno de Barack Obama interceptara las comunicaciones de la Torre Trump, el bunker de campaña del mandatario, una denuncia con la que había contraatacado el republicano en las últimas semanas.



El espiral de acusaciones cruzadas e informes sobre este punto caliente en las relaciones que triangulan a Trump, Obama y a Rusia tuvo un nuevo pico de tensión a principios de este mes cuando el actual presidente acusó a su antecesor de pinchar sus teléfonos durante la campaña presidencial.



Pero este domingo Nunes aseguró que no existieron tales escuchas, una afirmación que días atrás también refrendaron el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y otros líderes republicanos.



Incluso, el viernes pasado el Departamento de Justicia, a cargo del polémico Jeff Sessions que tuvo que abandonar el liderazgo de esta investigación por sus propios contactos con el Kremlin, entregó un dossier a las comisiones de inteligencia de la Cámara Baja y del Senado con información sobre ese presunto espionaje a Trump ordenado por Obama.



Pese a que Nunes aseguró que todavía no vio ninguna evidencia del supuesto pinchazo telefónico denunciado por Trump y que "no cree que hubieran ocurrido" las escuchas, el mandatario sigue firme con la acusación contra su antecesor.



El viernes pasado, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto a la canciller alemana, Angela Merkel, Trump intentó ser gracioso y dijo que ambos tenían "algo en común": haber sido espiados por orden de Obama, en referencia a los documentos secretos filtrados hace años que demostraron que las agencias de espionajes de Estados Unidos pincharon teléfonos de varios líderes mundiales, entre ellos el de la alemana.



Pero Nunes lo negó.

"El único delito que sabemos que se cometió es este: la filtración del nombre de alguien", dijo, en relación a Michael Flynn, el ex asesor de seguridad nacional, que fue apartado de su cargo por no haber revelado sus contactos con el embajador de Rusia antes de la asunción del 20 de enero pasado.



Pese a que Nunes habló de un delito, no dijo quién lo cometió.



Mientras todo indica que la denuncia de Trump contra Obama no prosperará, no está tan claro qué sucederá con la investigación del Congreso sobre el presunto ataque cibernético ruso contra las cuentas de email del Partido Demócrata durante la campaña presidencial del año pasado.



El lunes, Nunes y el líder demócrata en la misma comisión de Inteligencia, Adam Schiff, encabezarán una inusual audiencia abierta en el marco de esta investigación, en la que se espera que testifiquen los directores de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).