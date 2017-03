Entrega de fondos por crisis hídricas y obras menores

El diputado Gabriel Real les explicó a los presentes en Villa Cañás la metodología de trabajo para recibir los aportes :

“La idea es comentarles rápidamente que estos son fondos de emergencia climática, algunos y lo reitero porque las lluvias se repiten y a veces los presidentes comunales y los intendentes en la vorágine de hacer cosas y solucionar los problemas no terminan de cumplimentar los que nosotros requerimos para poder asignar los recursos de emergencias climáticas que es un porcentaje menor del fondo total de obras menores. Por lo tanto es un fondo limitado. Nosotros en lo que es del año en enero y febrero prácticamente agotamos todo el fondo del año 2017 que son más de 35 millones de pesos. Fue una emergencia climática especial y hubo aportes extraordinarios, nunca se habían hecho aportes de 1 millón de pesos o 1 millón y medio de pesos como lo hicimos en esta emergencia climática para lugares puntuales de la provincia que tuvieron barrios completos de un metro y medio de agua en las casas. Y por pedido del vicegobernador o el gobernador nosotros asignados excepcionalmente montos mayores porque la verdad en esos lugares no había precedentes de una inundación semejante y la verdad que fue impactante para todos nosotros haber ido a esos lugares y barrios sobre todo después que había bajado el agua donde la angustia y la situación que vivieron esos vecinos realmente era muy sorprendente y tanto el gobernador y vice lo vivieron muy de cerca por haber visitado muchos de esos lugares.

Normalmente estos son fondos acotados que ayudan para asistir a personas que tienen que salir de su casa, comprar medicamentos, asistir con mercadería o ayudar en su casa con alguna cosa que tiene problemas con el agua. Pero no para hacer grandes obras, entubados ni canalizaciones y mucho menos para arreglar todos los caminos que se deterioran con la lluvia. Para eso estan el resto de los ministerios, esta protección civil.

Como hemos tenido prácticamente después de navidad casi todos los fines de semana lluvias excepcionales, hubo algunas localidades que reiteraron los pedidos cada vez que había una lluvia, reiteraban los pedidos de emergencia climática. Entonces tuvimos que racionalizar los pedidos que eran registros de lluvias menores que no produjeron tantos deterioros en las localidades y volvieron los fondos a ajustarse un poco siempre con el informe de protección civil. Nosotros necesitamos mensurar que pasó en cada lugar. Por otro lado nosotros estamos entregando algunos fondos de obras menores siguiendo con la indicación precisa del gobernador y vice, tratando de terminar de pagar deudas de años anteriores, seguimos abocados a lo mismo. No hay restricciones de ningún tipo, ni económicas ni políticas ni nada que se le parezca. Simplemente los expedientes cuando van saliendo nosotros inmediatamente pedimos los cheques y salimos a recorrer para entregarlos y que no tengan que moverse de sus lugares o que tengan que hacer viajes cortos, pero no viajar hasta Santa Fe para buscar ninguna de estas cosas. Lo coordinamos bastante bien con cada uno de los coordinadores de los nodos de cada región de la provincia.

En ese sentido queremos seguir avanzando para tratar de terminar lo antes posible con las cosas que quedan pendientes. Muchas veces no dependen de la secretaría, porque los presidentes comunales tratan de acumular 2 o 3 años, no presentan los proyectos para hacer un monto mayor, otras veces porque están abocados a otras cosas y el fondo de obras menores lo dejan, pero bueno, todos los que presentaron proyectos, sobre todo de gastos corrientes, tratamos de pagarlos todos, seguramente algunos no lo han cobrado por alguna situación especial, por deber alguna rendición o porque tienen algunas cuestiones pendientes, pero sino los fondos de obras menores van saliendo, van saliendo los expedientes, nosotros estamos permanentemente encima, nos están llamando los coordinadores del nodo, los legisladores para que no demoremos las gestiones en cada uno de los lugares donde ustedes viven y gobiernan.”