Elisa Carrió: "Si soy candidata lo vamos a decidir el Presidente y yo a solas, sin interlocutores"

La diputada nacional Elisa Carrió opinó sobre los temas relevantes de la agenda política: el conflicto docente, el rol de la Justicia, la situación de Cristina Kirchner, entre otros. También habló sobre su estado de salud y de su relación con Mauricio Macri.

Carrió brindó una fuerte declaración sobre su candidatura en las elecciones legislativas al decir que su rol se decidirá de manera bilateral entre ella y el Presidente. Y reveló que iría por la provincia o por la Ciudad.

Lo que tenemos es un clima de extorsión. Esto puede llevar, o no, a la desestabilización. La Argentina es violenta y cuando el peronismo se desarticula, el sindicalismo se une. La característica del PJ es ser extorsivo. Extorsivo fue todo el año [Sergio] Massa , y ahora lo son otros sectores, de La Cámpora. Además, yo siempre digo que las protestas se toman vacaciones. Terminan con Navidad y empiezan en marzo. Hay dos meses de vacaciones y empieza la extorsión. Hay que distinguir entre el derecho a hacer huelga y la extorsión de no empezar las clases. Son dos cosas distintas y no sé quién le paga a quién para destruir la educación pública.

Vos cuando condicionás la paritaria docente, que tendría que hacerse antes y no sobre el comienzo de clases, sobre los alumnos, con la potencialidad es de extorsión. Creo que tenemos que defender la escuela pública, hay que sacar la paritaria de la fecha de inicio de clases. Porque sino, se desnaturaliza. Estoy preocupada por la escuela pública. Veo personas muy pobres juntando las monedas para pagar las escuelas parroquiales. ¿A quién estamos defendiendo? ¿O estamos siendo pagados por alguien para ir a la privatización total? Este sistema lleva a la destrucción definitiva de lo mejor que tuvo la Argentina, que es la escuela pública.

El derecho a huelga es el derecho a no asistir al trabajo y a no ser echado. El verdadero sentido es que puedas, como parte de una medida de fuerza, no asistir y que no te echen por abandono del trabajo. Pero no hay contraprestación por servicios no prestados sin licencia. Esa regla fue fijada por la Corte hace muchísimos años. Por eso el derecho a huelga es tan importante, es un sacrificio que hace el trabajador como protesta. Me parece que hay que esperar, que hay que descontar los haberes por los días no trabajados y pagarle a los que trabajen y en abril van a trabajar todos y seguirán las paritarias. Hay que saber encauzar todos los conflictos de servicios esenciales del Estado con la regla clara de que no se paga por servicios no prestados.

En las elecciones de octubre es determinante para la Argentina en el sentido de que si gana Cambiemos hay previsibilisad. Una victoria en la provincia de Buenos Aires y en la Capital, da previsibilidad a la inversión. Lo que dicen adentro y afuera es: yo quiero saber si eso que vimos estos días vuelve o se va alejando. Y esta es la prueba de octubre. Una victoria en octubre es una estabilización de la República en el medio de una crisis racista, violenta, mundial y creo que geopolíticamente estamos en el mejor lugar.

Y se dice que estamos en el mejor lugar porque estamos alejados del conflicto, que por un lado está en Medio Oriente y Europa, Turquía y Rusia, y por otro lado está en el Mar de la China, en Corea del Norte, en el problema de Japón y China. El Cono Sur está fuera y si hacemos una buena integración con Chile, somos bioceánicos en serio, tenemos posibilidades enormes para ser un lugar de inversión en materia de rentas. Por ejemplo, puede haber gente europea jubilada que quiera venir por el miedo a Europa. Que puedan venir inversiones a largo plazo. Que mucha gente de distintos países, Israel, pero también Siria, puedan tener inversiones. Necesitamos Pymes, no hay más gran industria, necesitamos innovación, tener una cabeza creativa. El Gobierno está aprendiendo de sus errores. No dice 'esto no se toca, no se mueve'.

Creo que en el gobierno de Cambiemos puede haber corrupción. Y donde haya, hay que denunciarla. Así se cambia la Argentina. Por ejemplo en el caso de Arribas. Si un funcionario sabe que un periodista hace una nota, es algo serio. Lo ponés en manos de la justicia. Arribas aclaró, no eran las tres transferencias, lo que suceda. Pero nosotros tenemos el deber de denunciar. Yo fui denunciada muchas veces. Esto aclara. Si la Justicia actúa en tiempo real, la gente ve que hay Justicia. Por otro lado, lo más importante es que todos los funcionarios saben que no pueden hacer esto, porque van a tener consecuencias. El otro día me decía Dietrich que muchos que van a ver dicen, no puedo, porque la tengo a Carrió encima. O sea que por ahí lo usan de amenaza. Tengo muy buena relación con todos los ministros, el programa de logística y transporte es muy bueno. Y yo creo que eso se va a ver en dos años. El programa de Argentina Digital que está llevando a cabo Ibarra, que va a ligar la tecnología con los pueblos, es importante. Estuve hablando con Dujovne, con la canciller. Estoy en contacto ahora como comunicadora con un gobierno que ha hecho muchas cosas buenas. Y lo que sí puedo comprometer es la voluntad de Mauricio Macri de ser un buen presidente. Yo le creo, es muy difícil decirlo. Es muy difícil ser hijo de Franco Macri.