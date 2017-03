La CGT convocó a un paro nacional para el 6 de abril

La CGT anunció este jueves la convocatoria a un paro nacional para el 6 de abril, sin movilización, en demanda de que Gobierno modifique el rumbo económico y en defensa del empleo y la industria nacional.



El anuncio fue realizado por el triunvirato de la CGT durante una breve conferencia de prensa que brindó al término de una reunión de su Consejo Directivo, que también insumió muy poco tiempo y donde sólo estuvieron ausentes Pablo Moyano, por encontrarse en Italia con una actividad del gremio camioneros; Gerardo Martínez, en Ginebra donde participa de una reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Juan Pablo Brey del gremio de los aeronavegantes.



La fecha del paro fue anuncaida por el triunviro Carlos Acuña, quién fundamentó la protesta gremial "en toda la historia que estamos viviendo con este Gobierno que golpea muy fuertemente a los sectores del trabajo, a los más humildes a los que más necesitan y también a la industria nacional, y a la pequeña y mediana empresa".



Acuña añadió que "esta CGT tuvo la responsabilidad de ir marcando todos los errores que venían cometiendo y también teniendo la prudencia necesaria, tratando también de ir conteniendo la paz social más allá de los incumplimientos a los compromisos acordados en la Mesa del Diálogo".



Acuña le reclamó al Gobierno que "reconozca la pérdida del poder adquisitivo del salario y que esa diferencia salarial sea incluida en las paritarias que tienen que ser libres y cada sector las discuta como correspondan".



Luego, el dirigente expresó su solidaridad "a todos los gremios, fundamentalmente a los gremios docentes que hoy están en lucha por la dignidad de sus salarios".



Por su parte, Juan Carlos Schmid explicó que tal como "veníamos señalando antes de la movilización del 7 de marzo y pretendimos hacerlo ese mismo día, hoy la CGT le pone la fecha del 6 de abril al paro nacional".



El triunviro cegetista sostuvo además que "las consideraciones, las miradas e interpretaciones de los sucesos del 7 de marzo ya han sido puestas a consideración de la opinión pública en general en una solicitada publicada en diversos medios de difusión nacional el domingo, por lo cual no vamos a hacer ningún comentario alrededor de ese suceso".



"Lo cierto es que hubo una proverbial manifestación de descontento popular y ese fue el eje de todos los reclamos de los miles y miles de ciudadanos, de compañeros trabajadores, sectores empresarios y profesionales", subrayó.



Schmid añadió que "en todo caso la movilización fue una contundente demostración que hay un malestar generalizado en amplias capas de la población y que por supuesto esta CGT intenta interpretar, porque nosotros no somos únicamente los que intentamos llevar adelante estos reclamos".



El dirigente portuario precisó asimismo que "el paro es una expresión del mercado social. No constituye ni un programa alternativo, ni tampoco es una decisión que se le pida al sindicalismo para que elabore una propuesta, porque nosotros no fuimos votados por la ciudadanía, nosotros estamos aquí cumpliendo el rol que descargan sobre nuestras espaldas los compañeros de los sindicatos confederados".



En tanto, Héctor Daer señaló "este cuerpo directivo de la CGT marco coherencia en todos y en cada una de sus actitudes. Venimos planteando rectificaciones de políticas que han llevado a la destrucción de cantidades importantísimas de puestos de trabajo y que han llevado a que hoy hayamos tenido el año pasado, la inversión más baja de toda la región cuan nos habían planteado que las expectativas eran que nos llovieran inversiones de todos lados".



"No sólo no llegaron las inversiones sino que perdimos poder adquisitivo, puestos de trabajo y encima a la caída del consumo se le sumó la llegada de la mayor cantidad de productos importados y la coherencia de la CGT fue ir planteando todo esto y pedir las rectificaciones necesarias".



Luego, ante una consulta sobre si van invitar a participar del paro a las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), Daer fue categórico: "Nosotros no vamos a invitar a nadie".