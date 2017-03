Narcotrafico en Itatí

Los apresados fueron alojados en el Edificio Centinela, de Gendarmería, y el viernes el juez federal Sergio Torres les tomará declaración indagatoria.

El intendente de la localidad correntina de Itatí, Natividad “Roger” Terán; su vice, Fabio Aquino; y otras 23 detenidos en la "Operación Sapukay" por su presunta vinculación con una banda narco que traficó 15 toneladas de marihuana fueron trasladados a la Capital Federal, donde el viernes serán indagados por la Justicia.



En medio de un fuerte operativo de Gendarmería Nacional (GN), los apresados fueron alojados en el Edificio Centinela, en el barrio porteño de Retiro, a pocas cuadras de los tribunales de Comodoro Py, donde el viernes el juez federal Sergio Torres les tomará declaración indagatoria.



Fuentes judiciales informaron que un total de 27 personas quedaron detenidas por orden del magistrado, mientras que otras 10 permanecían esta noche prófugas, entre ellas, los dos sindicados líderes de la banda: Luis Alberto “Gordo” Saucedo y Federico “Morenita” Marín.

Además de Terán y su vice, los otros detenidos fueron identificados como Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga, comisario de Itatí; el sargento Mario Oscar Molina y la agente Gabriela Natalia Quintana; el subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) Rubén Ernesto Ferreyra y su sargento Carlos Víctor López; y al segundo Comandante de GN Fernando Gabriel Alcaraz.



También identificaron a Silvia Soledad Ayala, pareja del “Gordo”; Angélica Viviana Saucedo, Pedro Walter Saucedo y Julio César Saucedo, hermanos del “Gordo”; Hebelin Aida Aquino y Cristian Leonardo Aquino, hermanos del vice; Corina Araceli Noguera; los hermanos Alejandro Ramón y Gustavo Román Gayoso; Augusto Iván Cristaldo; Eduardo José Correa; Carlos Luis Romero; Franco Fabián Rodríguez; Federico Rachid Neme; el abogado Omar Antonio Serial; Alejandro Néstor Piris; y Liliana Bovadilla Ríos.



Mientras que Carlos Alberto Bareiro ya estaba preso en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en Resistencia, Chaco; y un menor de edad son los únicos dos de los detenidos que por ahora no serán trasladados a Buenos Aires.



El comandante general Raúl Contreras, director Antidrogas de GN, explicó que los apresados pasaron la noche en el Escuadrón 48 de Corrientes, de donde esta mañana fueron trasladados a bordo de un micro de la fuerza.



Contreras precisó que “a lo largo de su historia” la banda narco desbaratada “traficó quince toneladas de estupefacientes” y que en los allanamientos de ayer se secuestraron 44 vehículos (autos y camionetas), 19 motos, dos cuatriciclos, dos camiones, tres lanchas, 12 armas de fuego de distintos calibres y la misma cantidad de marihuana.



Por su parte, el fiscal federal correntino Carlos Schaefer dijo hoy a Télam Radio que “las personas detenidas están relacionadas con las mismas cabezas de las tres organizaciones” que, según sus investigaciones, manejan el tráfico de estupefacientes en la provincia.



“Se pudo concluir una gran acusación a lo que llamo el corazón de las bandas que se dedican al narcotráfico”, dijo el fiscal y agregó: “Lo positivo de todo esto es que estoy viendo que la gente, los medios nacionales y los provinciales están preocupados.”



“Está bueno que la sociedad en su conjunto esté atenta a estos temas, no es sólo una cuestión de jueces, fiscales y policías, que somos los que tenemos que trabajar intensamente en esto, pero no nos tiene que ganar el narcotráfico, eso tiene que ser importante para la sociedad, es de todos este problema”, finalizó.



Mientras, el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, lamentó hoy “cuánto penetró el narcotráfico” en la Argentina y aseguró que desde su gestión tienen “una clara decisión de romper el núcleo de criminalidad” conformado, como en el caso de Itatí, por funcionarios políticos y de fuerzas de seguridad.



“A medida que avanza este negocio (narcotráfico) va cooptando sectores del Estado y hay que evitar que esto se profundice”, opinó Burzaco y añadió: “La otra mirada del tema es que empezamos a terminar con la impunidad, porque esto ocurre, es una realidad, y empezamos a desarticular las bandas que tienen cobertura política y judicial.”



En tanto, el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, aseguró hoy que los tres policías de la comisaría de Itatí detenidos ya fueron “desafectados” de sus cargos y pidió a las fuerzas federales intensificar los controles en la “frontera caliente” de su provincia.



“Nos sorprende la actitud que han tenido ciertos miembros de la policía, por lo que pedimos que la ley caiga sobre ellos con todo el peso que tiene que caer”, dijo a la prensa el gobernador, en referencia al comisario Ocampo Alvarenga; el sargento Molina y la agente Quintana.



Por otro lado, la Legislatura de Corrientes inició esta tarde el trámite para intervenir la municipalidad de Itatí a pedido del gobierno provincial, luego de que el intendente y su vice quedaron detenidos.