Entrega de aportes por crisis hídricas y obras menores

“Venimos fundamentalmente para implementar estos aportes que están esperando, que tienen que ver con la emergencia, también aportes de obras menores para algunas de las localidades que han implementado trámites y están en condiciones de ser aportados y obviamente también para conversar y llevar las impresiones tanto de las instituciones como la de los presidentes comunales, los intendentes de todo lo que sea necesidades de cada una de sus comunidades en el marco de esta inusual crisis que nos toca vivir, repetitiva en los dos años que nos toca gobernar. Estamos trabajando para encontrar soluciones a los problemas no solamente los coyunturales por los cuales estamos trabajando con distintas herramientas con los intendentes y presidentes de comuna, pero también buscando asistencia para los productores para poder acompañarlos en la difícil situación que muchos se encuentran y que puedan recuperar sus producciones; sino también plan que tiene que ver con las cuestiones estructurales que son las de mediano y largo plazo, cosas que en algunos otros momentos no se han podido alcanzar como son los acuerdos con las otras autoridades de otras jurisdicciones, porque las cuencas no son cerradas y que corresponden no solamente de un territorio o una provincia, sino que tenemos cuencas compartidas con Córdoba, con Buenos Aires, que necesitan planes maestros y que tengan sus planes con continuidad y garantía que se van a ejecutar tal cual técnicamente se han diseñado.

El gobernador viene de una reunión en la ciudad de Buenos Aires, con autoridades nacionales, con el gobernador de Córdoba y el gobernador de Buenos Aires justamente para encontrar a partir de los estudios técnicos también los acuerdos políticos para que las obras se puedan realizar, para que sean sustentables y que definitivamente podamos tener márgenes de tranquilidad y seguridad en que las cosas que se vayan a hacer respondan definitivamente a darle seguridad al productor y por supuesto a la protección de los habitantes en cada una de las ciudades.

En ese marco estamos, hay un ámbito muy positivo que no se había dado en otras oportunidades, discusiones que no se terminaban de saldar, no se encontraban los proyectos técnicos adecuados y también las conformidades para que no nos cerremos a la negativa de territorio ya que la disputa por paso de agua que han sido muy comunes a veces entre municipios y comunas del mismo territorio, sino también entre provincias.

Por eso la necesidad de tener planes maestros técnicos que aseguren la vialidad y que la solución de uno no sea el perjuicio de otro o de muchos otros.

En eso estamos trabajando, para cumplir ese cometido.”