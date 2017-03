Paro determinado por ATE

“Estamos realizando un paro total de la provincia de Santa Fe reclamando un salario digno. Nos quieren dar un 21 % en cómodas cuotas, mientras que los productos tienen un aumento de hasta un 300 %, y a nosotros nos quieren dar un 21 en cómodas cuotas de dos o tres cuotas. Por ejemplo nos quieren dar un 14, un 5 y un 6 en lo que sobra, que recién nos empezarían a dar eso en el mes de abril, mayo, junio y terminando en octubre.

Aparte de eso no sólo estamos con el tema del salario nuestro, estamos reclamando a la provincia y la nación que no nos están mandando medicación ni insumos como lo hacían antes. Como tenemos un SAMCO que nos apoya, están comprando la medicación, el descartable para los pacientes de acá. La población sabe cómo nos manejamos, si tenemos una práctica, no se cobra nada ni exigimos que traigan descartables, ni nada, está saliendo todo del SAMCO. La provincia no responde como lo hacía antes.

Este Hospital tuvo que comprar una partida de 100 frascos de Ibuprofeno pediátrico, que es lo que más sale, no teníamos ni para los internados. Si yo te mando a la farmacia posiblemente lo pagas 70 pesos o más. Y el SAMCO lo consigue en droguería por menos. Otro ejemplo es Remediar, mucha gente retiraba medicamentos y tampoco, están escaciando todo.

El año pasado hicimos el mismo reclamo y nos dieron el 15 % y nos prometieron el 6 % que nunca apareció, promesas incumplidas. En números sería unos 1800 pesos de aumento que no sirve para nada.

Para hoy miércoles habrá un médico de guardia para emergencias solamente, una enfermera de apoyo para ese médico en lo que necesite como internación, accidente, niños con vómito, diarrea, con fiebre, con cualquier patología. Hoy no se va a hacer la atención de la gente que viene diariamente a hacerse curaciones, inyectables, a tomarse la presión, eso no se va a realizar. El día jueves se realizará todo con total normalidad, pedimos disculpas por este reclamo que es para el bien de los pacientes que se acercan.”