River debuta en la Libertadores ante Independiente Medellín en Colombia

River Plate hará su debut en la Copa Conmebol Libertadores hoy en Colombia, como visitante de Deportivo Independiente Medellín.

El partido correspondiente al Grupo 3, en el tradicional estadio Atanasio Girardot, comenzará a las 21, con el arbitraje del brasileño Wilton Pereira Sampaio y será televisado por Fox Sports.

River, que viajó durante 15 horas para llegar a Medellín, presentará, en relación con el equipo que igualó sin goles el pasado domingo ante Unión como local, por el torneo de la AFA, al menos cuatro cambios, aunque podrían ser cinco, si Lucas Alario está para jugar por el uruguayo Rodrigo Mora.

Regresan tres hombres base: el lateral Jorge Moreira (por Camilo Mayada), el central Jonatan Maidana (por Luciano Lollo) y el volante Leonardo Ponzio (por Joaquín Arzura).

Por otra parte, el director técnico Marcelo Gallardo también dispondría como titular a Ariel Rojas en lugar de Carlos Auzqui.

Independiente Medellín marcha puntero en el torneo Apertura colombiano, con 22 puntos en nueve fechas y viene de cinco victorias consecutivas, la última de ellas el pasado jueves por 4 a 1 como local sobre Deportivo Pasto.

El entrenador argentino del DIM, Luis Zubeldía, no podrá contar, al igual que en partidos anteriores, con los delanteros titulares Valentín Viola (argentino ex Racing) y Juan Fernando Caicedo (colombiano ex Independiente), por lo que continuarán jugando Hernán Hechalar (argentino ex Belgrano) y Cristian Nazarit.

Los otros dos participantes en el Grupo 3 son Melgar de Arequipa, Perú y Emelec de Guayaquil, Ecuador.

Indep'dte (M)

David González Marlon Piedrahita Andrés Mosquera Hernán Pertuz Luis Arias Christian Marrugo John Hernández Didier Moreno Juan Fernando Quintero Hernán Hechalar Cristian Nazarit DT: Luis Zubeldía

River Plate