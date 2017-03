Patricia Bullrich: "si cortan una vía nacional se despeja"

Al menos 14 puntos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, accesos y vías clave para el traslado de miles de personas, estarán cortados hoy en una jornada de protestas y movilizaciones encabezadas por organizaciones sociales. Ante esta situación, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó "la decisión de poner el Gobierno en una situación de jaque permanente" y advirtió: "Con nosotros no van a poder, si cortan una vía nacional se despeja".

"Es una decisión política muy fuerte la que han tomado grupos políticos y sociales, es continuo y de no parar; tiene un sentido de intentar generarle al Gobierno una sensación de ingobernabilidad", planteó Buillrich, y cuestionó que "frente a situaciones de inseguridad en todo el país, tenemos casi la mitad de la policía en movilizaciones; ¿quieren dejar a todo el país sin seguridad?".

La funcionaria, además, apuntó contra los referentes de las organizaciones sociales Emilio Pérsico y Daniel Menéndez: "Cuando el gobierno no es amigo de estas organizaciones, lo único que hacen es poner en jaque y no nos van a poner en jaque. Pérsico y Menéndez eran miembros activos de lo que ha sido el anterior gobierno, y el anterior gobierno no acepta la realidad de lo que este gobierno viene a plantear en la argentina, y quieren demostrar que gobiernan ellos o no gobierna nadie".

"¿Por qué no nos tienen paciencia? Toda persona que tiene un problema es atendida", aseguró Bullrich en declaraciones a radio La Red. "No vamos a dejar que gane este intento de ingobernabilidad que quieren imponer en la argentina; con nosotros no van a poder, si se corta una vía de jusrisdicción nacional se despeja, estamos preparados para hacerlo. Pérsico llega siete veces a fin de mes, no una".