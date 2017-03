Scioli cenó con intendentes que empujan candidatura de Randazzo

El ex gobernador se reunió con los intendentes del Grupo Esmeralda, cercanos a Randazzo.

Ocurrió en pleno ardor callejero contra Mauricio Macri, horas después de la demorada -y fugaz- aparición pública de Florencio Randazzo durante la marcha de la CGT. Daniel Scioli se acercó a las oficinas del grupo Esmeralda en el microcentro y cenó con varios alcaldes peronistas.

El encuentro, resultado de promesas en cruces eventuales, generó intrigas en el PJ porque los miembros del Grupo Esmeraldza son los más enfáticos promotores de la aventura Randazzo, quien, en sus cíclicas perdigonadas, castiga a Scioli de la peor manera.

Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), quizá el más cercano a Scioli y más lejano a Randazzo del club de intendentes del PJ post kirchnerista, puso el lugar para la cena donde estuvieron, además, Juan Zabaleta (Hurlingham), Juan Pablo De Jesús (Partido de la Costa), Mariano Cascallaes (Almirante Brown) y Gabriel Katopodis (San Martín).

Con Scioli llegó su ladero histórico, Alberto Pérez, quien también expresa al sciolismo en la mesa del PJ bonaerense.

"Cuenten conmigo", se ofreció el ex gobernador ante los alcaldes, y repitió que como hizo siempre, no quiere apurarse con las decisiones políticas ni electorales. "Yo acompaño las renovaciones", dijo. Un clásico peronista: apoyan las renovaciones que los incluyan entre los renvadores y no entre los renovados.

Hacía tiempo que no se veía con varios de esos intendentes. Con algunos, desde la campaña en la que el ex gobernador andaba siempre "de pasada", según se quejaban los entonces candidatos comunales.

En la cena -con menú de bife y pastas- hablaron sin apuro: a Scioli le sobra tiempo. Los Esmeralda lo escucharon y coincidieron en que deben tener "una agenda con los temas que le preocupan a la gente", según confió uno de los comensales.

¿Será candidato? Jugadores de truco, ninguno dijo ni anticipó nada.

Insaurralde tiene una tirria cruzada con Randazzo y es quien suele poner más reparos a la "dependencia" que un sector del PJ que quiere enfrentar al cristinismo tiene con el ex ministro K.

Es una de las múltiples postales de la fricción interperonista. A 90 días del cierre de listas, se entrelazan los episodios que apuran el clima electoral y prologan discusiones.

En estos días, según supo Clarín, aparecerá una "campaña" en el conurbano promocionando a un intendente del interior.

En paralelo, en la sopa grande de nombres y operaciones, generó sorpresas y murmullos que una consultora haya incluido en sus mediciones el nombre de Verónica Magario, la intendente de La Matanza, como potencial candidata.

"No es una mala idea que varios intendentes sean candidatos: Magario, Katopodis, Bucca o Insaurralde", deslizó ante Clarín un alcalde del conurbano, que sin rechazar a Randazzo, no se muestra muy motivado por esa candidatura.

Expertos en malicias dicen que Fernando Espinoza, el jefe del PJ bonaerense, es el principal impulsor de Magario.

El matancero juntó ayer, con algunas bajas, a la Comisión de Acción Política (CAP) del partido: aportó un consultor y otros entrenados en comunicación para que den datos y enfoques sobre lo que deben decir los peronistas en la previa electoral.

Estuvieron algunos cruzados randazzistas como Julián Domínguez -que empuja su propia candidatura a diputado- y Juan Manuel Abal Medina, con la bandera del Movimiento Evita, además de Fernando "Chino" Navarro, junto a intendentes y legisladores.

No estuvo Zabaleta, el delegado de los Esmeralda, y otros llegaron tarde por el tránsito infernal por los cortes y piquetes en el centro porteño.

La próxima escala será la movilización del 24 de marzo, donde el PJ espera tener protagonismo como columna aunque, como ocurrió con la marcha de la CGT; es posible que vayan otra vez divididos los distintos sectores.

Una metáfora de lo que puede venir: si no están juntos en una marcha ¿van a compartir la misma boleta?