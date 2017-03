Gremios docentes nacionales inician hoy otro paro de 48 horas

La Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) iniciará mañana un paro por 48 horas en todo el país, en reclamo de que el Gobierno convoque a una paritaria nacional, en tanto el oficialismo rechazó la concreción de la medida de fuerza, que tiene la adhesión de los gremios docentes de varias provincias.



Se tratará de la segunda huelga que concretará Ctera durante marzo. La primera fue el lunes 6 y martes 7, justo en el inicio del ciclo lectivo del 2017, y prepara otro cese de actividades para el martes 21 y el miércoles 22, en coincidencia con una Marcha Federal Educativa en el centro porteño.



El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reiteró que "hay un componente político" en la discusión con los gremios docentes en la provincia de Buenos Aires y aclaró que "es un piso lo que se les está proponiendo, es una paritaria sin techo".



"Acá no se está discutiendo lo salarial. Acá hay un componente político que está poniendo de rehenes a los chicos", declaró el ministro Frigerio, donde ratificó que "no hay ningún argumento para que haya una paritaria nacional" como reclaman los gremios bonaerenses.



Por su parte, el diputado nacional Daniel Lipovetzky (Pro-Cambiemos) afirmó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "está fogoneando" las protestas de los gremios docentes, porque "tiene un afán destituyente con el objetivo de lograr su impunidad", ante el avance de las causas judiciales donde se la investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.



El secretario general del Suteba, Roberto Baradel, anticipó este martes- en el sexto día de paro que mantienen los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires- que las entidades sindicales sólo se sentarán a negociar "si es para discutir salarios".



"Nos sentamos si nos convocan a discutir salarios pero no nos sentamos en el marco de una conciliación obligatoria para impedir lo que reclamamos", aseguró el gremialista, en un claro rechazo a la conciliación obligatoria.





Docentes privados se suman al paro nacional del 21 y 22 de marzo



La conducción nacional del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) decidió este martes un paro nacional de 48 horas en todas las modalidades y niveles, desde el inicial hasta el superior universitario, para el martes 21 y miércoles 22 próximos, ante "la ausencia de convocatoria del gobierno nacional a la paritaria federal" de la actividad.