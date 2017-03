Clínica de hockey en el Club Studebaker

Gabriel Minadeo viene de una familia que jugaba esta disciplina, tanto la madre como el padre, empezó a jugar desde los 5 años donde disfrutaba este deporte, su sueño nunca fue ser entrenador, soñaba con ser jugador de la selección o jugar en la primera del club, era lo que más le gustaba.

Luego con el tiempo se le fue dando el ejercer de entrenador en distintas divisiones, en distintos clubes hasta abrirse su posibilidad con Cacho en el 2000, realizando la carrera internacional.

Cómo se gesta un jugador de selección

“Uno lo ve muchas veces en sus posturas, sus actitudes, cuando habla con los entrenadores uno se entera si llega primera, se va fue última…muchas veces queda en lo personal que en la intención del seleccionado. Y nosotros como entrenadores nacionales, de recorrida, porque te vas enterando por distintos lugares, porque hay torneos argentinos, porque uno va, porque uno asiste, y tenemos la posibilidad de llevarlas a Buenos Aires para ver cómo responden y ahí se van gestando los jugadores de selección. Tenemos el caso que vemos muchas mujeres, como es el caso de Luchi….que viene de Misiones, un lugar que no tiene césped sintético, desde chiquita soñó con ser jugadora, la peleó y hoy es una leona que tiene un año en el seleccionado y parecería que tiene diez años de seleccionado.

Esto se va transmitiendo de generación en generación, esta camiseta es muy prestigiosa y esto es un poco como la vez pasada me habían dicho de los Old Black, yo te entrego esta camiseta y la tenés que devolver mejor de lo que te la pusiste alguna vez, eso es lo fundamental.

Hoy tenemos la suerte que todas las chicas quieren ser leonas, pero como les dije ahora cuando vinieron las nuevas : Esta es una oportunidad, pero queda sólo una oportunidad que depende de vos. Yo te estoy abriendo las puertas y ahora está en vos cruzar esa puerta que significa un montón de cosas. No solo jugar bien, sino tener buen descanso, manejarse bien en las comidas, prestar atención en los entrenamientos, cada uno de ellos es como un partido, no regular nada.

Yo creo que los jugadores de selecciones y los que tenemos hoy la suerte de conducir seleccionados, estamos orgullosos, porque cada vez que se ponen la camiseta argentina realmente dejan todo. Más allá del resultado numérico que es una causalidad de cosas no una casualidad. Y ese trabajo se ve en el trabajo que hacen cada una en el día a día.

A nadie le pedimos que a los 14, 15 años se vengan a Buenos Aires, todas tienen que terminar sus estudios y si tienen la posibilidad de jugar en un club en su ciudad o pueblo mejor todavía.

Hay jugadoras que se han gestado en el césped como “Lucha” que no nació en el sintético, no te hace que tenga mejores técnicas o no. Muchas veces eso también es innato, son actitudes que uno tiene.”

Balance de su participación en los Juegos Olímpicos

“Primero es hacerle entender que hicimos todo lo que pudimos o estuvo a nuestro alcance para llegar al éxito. Yo creo que hubo algunas circunstancias que nos marcaron, que hacemos un mea culpa. También hicimos una comunión con las chicas con la sensación de cada una, a muchas le pesó el torneo porque fuimos a jugar un torneo con 4 o 5 jugadoras que tenían 8 partidos internacionales. Cuando uno juega un juego olímpico tiene jugadoras que participaron en 200, 300 partidos internacionales. Por eso siempre los recambios se dan después de los juegos olímpicos. En Argentina por cuestiones X hubo renuncias, dejaron jugadoras y se pagó todo esto. Por eso este recambio me parece muy importante y ojalá continúe porque así dentro de 4 años estas mismas chicas llegan con 200, 300 partidos internacionales.

Muchas veces esto no depende de los técnicos sino de la dirigencia que pueden cometer errores, saca, pone, pone entrenadores. Yo tuve con Cacho en un período entre el 2000 y el 2004, después estuve yo entre el 2004 al 2009, hubo en casi 10 años dos entrenadores, Y en los últimos 6, por las leonas pasaron 6 entrenadores, estos son los cambios que a las chicas les afecta porque a uno sacaban jugadoras, ponían a otra; les gusta jugar una cosa, te hace jugar de una forma y mas allá de esto espero que el hockey tome conciencia, que mantenga un cuerpo técnico, que confíen y les de la posibilidad a estas chicas a sumar experiencia.

El juego olímpico es totalmente diferente a cualquier torneo y hay que saberlo jugar y afrontar.”

Se maneja mejor un plantel femenino o masculino

“Los dos tienen muchísimo para dar, lo importante que hay que saber es que son diferentes en su forma de ser.

Para manejar varones tenes que ser mejor entrenador que conductor, porque sino te sacan “la ficha” diciendo este no sabe nada.

En cambio para las mujeres tenes que ser mejor conductor que entrenador, porque si sos bueno entrenando pero no armas bien el grupo se arma un lio entre todos y no tenes como llevarlo.”