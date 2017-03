Sportsman-Ciudad y Centenario-Argentinole dan inicio a la segunda fecha

Leandro G. Palomieri

Con los partidos que está noche, desde las 21.30, disputarán Sportsman de Villa Cañás ante Club Ciudad y Centenario frente a Argentino de Firmat, dará comienzo la segunda fecha del torneo Apertura de la Primera División de la Asociación Venadense de Básquetbol.

Los tres restantes enfrentamientos se llevarán a cabo el domingo a las 20.30.

En el ‘Mateo Migliore’ habrá duelo de equipos que comenzaron ganando, ya que la ‘Fiebre’ batalló duro para poder superar a Peñarol en la jornada inaugural, mientras que el ‘Cuevero’ fue el que más fácil ganó en la primera fecha, puesto que goleó a Sportsman en el ‘Roque Vassalli’. El partido será arbitrado por una dupla que llegará desde Rosario representando a la Asociación Argentina de Arbitros de Básquetbol.

En el otro duelo de esta noche, el ‘Tren Blanco’ irá en busca de la recuperación ante un compacto elenco del ‘Chanta’ que se dio el lujo de ganar el clásico ante Atenas con cierta comodidad en la primera fecha. El partido en el gimnasio del barrio Norte cañaseño será controlado por la dupla firmatense conformada por Fernando Sayago y Adrián Zuliani.

El domingo a las 20.30 se reeditará una nueva versión del clásico de Elortondo con el encuentro que jugarán Atlético y Peñarol en la cancha de los azulgranas. En su debut, el conjunto que dirige Marcelo Pericich logró un valioso triunfo en cancha de Olimpia, mientras que el ‘aurinegro’ de Diego Vaccari sucumbió en Venado con Centenario. Los árbitros para este partido serán los firmatenses Fernando Sayago y Adrián Zuliani.

También ese día estarán enfrentándose en ‘La Caldera’ de Mitre y Santa Fe, el local Firmat FBC y el Olimpia BBC. Los locales, que vienen en racha en la Liga Provincial y que además debutaron en el torneo doméstico ganándole el martes pasado a Independiente en Chañar Ladeado, intentarán buscar un nuevo éxito ante un ‘Rojo’ venadense que hizo un buen partido ante Atlético pero que sobre el final terminó cediendo la localía. La pareja arbitral llegará desde la ciudad de Rosario (AAA).

Y en Venado Tuerto el domingo se verán las caras dos que perdieron en sus debuts y buscarán la recuperación, el local Deportivo Atenas y el último campeón Independiente de Chañar Ladeado. En el gimnasio de Dante Alighieri y Tucumán estarán impartiendo justicia los rosarinos Luis Celano y Gerardo Benedetti.

Inferiores

Mañana arrancará el torneo de las Divisiones Inferiores en la Asociación Venadense. Los partidos a jugar serán: Club Ciudad vs Atlético Elortondo (desde las 11, Pre Mini, Mini, U17 y U19, arbitraje de Pierani y Charrera); Olimpia BBC vs Firmat FBC (desde las 10, Pre Mini, Mini, U13, U15, U17 y U19, Tappia y Ronzani); Independiente vs Peñarol (desde las 10, Pre Mini, Mini, U13 y U15, Celano y Sayago); Sportsman vs Argentino (desde las 10, Pre Mini, Mini, U13, U15, U17 y U19, Longhi y Benedetti); Deportivo Atenas vs Centenario (desde las 10, Pre Mini, Mini, U13, U15, U17 y U19, Molina y Pessarello).

Liga Provincial

La fecha 13 de la Liga Provincial ‘Copa Santa Fe’ viene con todo, con verdaderos partidazos que bien pueden definir primer lugar de zona o encuentros directos por la clasificación. Se ponen en juego las últimas plazas a playoffs cuando apenas quedan dos jornadas para el cierre de la etapa regular, pero los que ya tienen pasaje asegurado también pelean por subir en la general.

Es el caso de Firmat FBC, que esta noche a las 21.30, recibirá a Colón de Santa Fe, con el arbitraje de Cristian Alfaro y Alejandro Suárez. La comisionado técnico será la venadense Mariela Molina.

Completan esta noche la fecha de la Zona B: Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Brown de San Vicente (José Moncada y Hernán Pérez); Ceres Unión vs. Sportivo Suardi (Valentín Soldano y Emiliano Rossini) y Atlético Sastre vs. Temperley de Rosario (Gonzalo Ponce e Iván Andereggen).