Infantiles 2017: Ya se conocieron las zonas

Así quedaron determinadas las zonas a partir del azar:



Zona 1

Newbery de Rufino (A-B-C-D)

Ben Hur (A-C)

Matienzo (A-B-C-D)

Independiente de Amenabar (B)

Belgrano de Santi Spíritu (B-C)

Ciudad Nueva (A)

Def. de Talleres (C)

Sacachispas (A-B-D)

Rivadavia (A-B-C-D)





Zona 2

San Martin de Chovet (A-C)

Union y Cultura (A-B-C-D)

Nueva Era (A)

Teodelina FBC (B-C-D)

Centenario (A-B-C-D)

Avellaneda (A-B-C-D)

Central (A-B-C-D)



Otros datos:

* Habrá un campeón por zona.

*En caso de empate en puntos, serán denominados como campeones los equipos igualados.

*Las categorías A (2005) y B (2006) jugarán en cancha grande[/b], mientras que las categorías C (2007) y D (2008) lo harán en media cancha.

*A los equipos del año pasado, en este 2017 se agregó Teodelina FBC.



Categoría A= Categoría 2005

Categoría B= Categoría 2006

Categoría C= Categoría 2007

Categoría D= Categoría 2008



Valor:

*Entradas: $40

*Autos: $10