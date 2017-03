Se definieron las zonas de las divisiones inferiores.

El azar en Calle Roca determinó lo siguiente:





Zona 1

Hughes FBC (4ta, 5ta y 6ta)

Racing Club (T) (4ta, 5ta y 6ta)

Teodelina FBC (4ta, 5ta y 6ta)

Unión y Cultura (4ta, 5ta y 6ta)

General Belgrano de Santa Isabel (4ta, 5ta y 6ta)

Atl. Peñarol (4ta, 5ta y 6ta)

Newbery VT (4ta, 5ta y 6ta)

Centenario FBC (4ta, 5ta y 6ta)

Independiente VC (4ta y 6ta)

Juventud Unida (4ta y 6ta)

Atlético Elortondo (4ta y 6ta)

Sportivo María Teresa (4ta y 6ta)









Zona 2

Matienzo (4ta, 5ta y 6ta)

Belgrano FBC(4ta, 5ta y 6ta)

Sp. Rivadavia (4ta, 5ta y 6ta)

Sacachispa FBC (4ta, 5ta y 6ta)

Central Argentino (4ta, 5ta y 6ta)

Sp. Ben Hur (4ta, 5ta y 6ta)

Sp. Avellaneda (4ta, 5ta y 6ta)

Independiente Amenábar (4ta y 5ta)

Ciudad Nueva (4ta y 5ta)

Newbery Rufino (4ta y 5ta)

Def. Talleres (4ta)







Zona 3

Nueva Era (5ta y 6ta)

Sp. Sarmiento (5ta y 6ta)

Náutico Melincué (5ta y 6ta)

Sportsman Carmelense (5ta y 6ta)

Studebaker VC (5ta y 6ta)

Sportsman VC (5ta y 6ta)

San Martín de Chovet (6ta)



No presentan inferiores: Juv. Pueyrredón , Los Andes FBC y San Jorge de Carmen.





Otros datos:

*El fixture saldrá durante la semana. Todavía no está definido.

*La ZONA 3 se jugará en TRES RONDAS, a diferencia de la ZONA 1 y ZONA 2 donde los equipos de dichas zonas se enfrentarán en DOS RONDAS.

*Los equipos de la ZONA 1 y ZONA 2 presentan 4ta común, mientras que la ZONA 3 no lo hará.





Cupos para los OCTAVOS DE FINAL:

*En 4ta división clasifican los primeros ocho equipos

*En 5ta y 6ta división clasifican los primeros cinco equipos de cada zona y el mejor sexto de las tres zonas.



Valor de entradas:

$50 Ingreso al estadio

$10 Ingreso del auto