Lifschitz: “Vasalli está demostrando hoy que es posible una industria nacional”

El gobernador Miguel Lifschitz visitó este jueves la ciudad de Firmat donde participó, en la empresa Vasalli Fabril SA, de la presentación del nuevo modelo de cosechadoras denominado "Octubre Rojo". Previamente, firmó en la Municipalidad local un convenio marco del Programa Municipal de Inversiones (Promudi) para la pavimentación de calles.

Lifschitz remarcó que lo más importante de una empresa es “tener un buen producto y tener a los trabajadores capaces de poder hacerlo”, y agregó: "Me siento satisfecho en lo personal porque estuvimos al lado de Vasalli para llegar hasta aquí, y lo nuestro fue una defensa política porque esta empresa es un referente industrial y cultural de nuestro país, que hoy está demostrando que es posible una industrial nacional".

"Esta fábrica fundada por don Roque Vasallli es parte de la historia de Firmat y de la industria nacional, nacida en el interior de Santa Fe, en el sur de la provincia", señaló el gobernador en un acto realizado en la planta, del cual participaron los trabajadores de la empresa, el ministro de la Producción, Luis Contigiani; el intendente de Firmat, Leonel Maximino; el senador provincial por el departamento General López, Lisandro Enrico, y el presidente del directorio de la firma, Néstor Girolami.

"Hace un año atrás, cuando esta empresa estaba pasando por un momento muy complicado, muchos economistas decían que Vasalli era inviable, que no tenía futuro, pero nosotros les explicábamos que atrás de la empresa había una ciudad y que si Vasalli caía, también caía Firmat. Por eso hoy celebramos, un año después, que estemos viendo el futuro con optimismo", remarcó Liflschitz.

"Ahora es preciso seguir trabajando juntos para hacerla más competitiva, porque esta es una batalla larga y no hay que bajar los brazos", dijo el gobernador, y añadió que, "además, tenemos que ser también solidarios con las empresas más pequeñas que trabajan con Vasalli".

Finalmente, Lifschitz instó a los trabajadores y directivos de Vasalli a "no bajar los brazos": "Vasalli es un ejemplo para Santa Fe", dijo.

El empresario a cargo de la firma, Néstor Girolami, explicó los inconvenientes económicos de la empresa del último año y señaló que "ahora necesitamos a todos para que Vasalli sea de nuevo la fábrica emblemática que alguna vez fue".

EN LA MUNICIPALIDAD

Previo a la visita a Vasalli, el gobernador Lifschitz firmó junto al intendente Maximino un convenio marco del Promudi para la pavimentación de 33 calles en Firmat, por 8 millones de pesos, y también entregó aportes a localidades de la zona.

En la reunión, Lifschitz también entregó fondos de Obras Delegadas a Firmat por 2.025.000 pesos, para la reparación de pavimento y tomado de junta; a Lazzarino por 287.380,80 pesos, para estabilizado granular; a Miguel Torres por 364.051,89 pesos, para ampliación de Centro Cívico, y a Chañar Ladeado por 546.642 pesos, para remodelación de una calle céntrica.

"No hay un pueblo, por más pequeño que sea, en que no estemos invirtiendo en obra pública", dijo Lifschitz, y remarcó: "Hay más de 1000 obras públicas en marcha en todo Santa Fe, que ayudan no sólo a mejorar la calidad de vida de los vecinos, sino que son un signo de lo que podemos hacer los santafesinos".

Por otra parte, el gobernador hizo hincapié "en la calidad institucional de Santa Fe, por encima de la mayoría de las provincias argentinas", al tiempo que afirmó que "estamos avanzando por el buen camino, siempre cerca de los problemas locales".

"Si seguimos trabajando a este ritmo, junto a la producción y la industria, asistiendo y acompañando a las pequeñas y medianas empresas, entonces estaremos asentando las bases de un desarrollo más sustentable", precisó. También detalló que "en educación para este 2017 tendremos una inversión inédita de 1.300 millones de pesos, para dar a todos los niños los mismos derechos a formarse en edificios dignos y con buenos docentes". Y finalizó: "Tenemos un gobierno de puertas abiertas, sabemos escuchar y trabajar en conjunto".

Por su parte, el intendente Maximino agradeció al gobernador Lifschitz "el apoyo permanente para Firmat, dando respuestas rápidas y precisas a las necesidades de la ciudad". Además, el funcionario local elogió "la firme decisión del gobierno santafesino por priorizar obras de infraestructura como por ejemplo la reparación de rutas provincias y las millonarias inversiones en educación, salud y seguridad".

Posteriormente, el gobernador Lifschitz recorrió la construcción del nuevo edificio de la Biblioteca Popular "Nosotros", ubicada a 50 metros del edificio de la Municipalidad.​