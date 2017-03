Venado Tuerto: Realizaron la audiencia imputativa al acusado de abuso sexual de una menor. Tenía antecedentes

Este hombre fue detenido, liberado a los pocos minutos y luego vuelto a detener. En la audiencia de esta mañana este hombre fue imputado por "Abuso sexual grave" y permanecerá detenido hasta mañana cuando se realice la audiencia cautelar, en la cual se dictaría la prisión preventiva.

Un hecho que de desprendió de este caso, es que este hombre de 42 años tiene dos antecedentes por hechos de similares características.

La Fiscal del caso, Paula Borrello, comentó: "En el día de hoy se realizó la imputativa por el hecho de abuso sexual públicamente conocido. La investigación devino en que habría cometido dos ilícitos de similares características, con lo cual se realizó la imputación correspondiente a los hechos".

Sobre los antecedentes de este hombre de 42 años, la Fiscal, explicó: "Tenía una denuncia previa, la cual se estaba trabajando y se avanzó; esta para cámara gesel. Luego se tomó información de que podría haber otro ilícito, el cual se evacuó en estos días porque había que ubicar a los papás, informarlos y ver si deseaban realizar la acción penal. Imputé los tres ilícitos, se está investigando al respecto".

"Por el hecho del 2016 no estuvo detenido porque era un abuso sexual simple y no tenía antecedentes". Afirmó Borrello sobre el primer caso de abuso sexual en el cual es acusado este hombre.

El lunes, luego del abuso sexual en la Plaza enfrente de los Molinos, esta persona fue detenida, liberada a los pocos minutos y luego vuelto a detener: "Quedó en libertad porque cuando se evacuó la consulta con el Fiscal se le describe el hecho como un abuso sexual simple. Posteriormente se arriba a la información de que había un video y testigos, y que el hecho no había sido tan "liviano" como después se obtuvo la información. A primera hora de la mañana (del martes) se pidió la detención". Explicó la Fiscal Borrello.