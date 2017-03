Caputo: "El país crecerá 3 y 4% en 2017 por primera vez en cinco años"

El ministro fue el primer orador del Congreso Económico Argentino que junto con la Exposición de Economía, Finanzas e Inversiones (ExpoEFI) se desarrolla hasta mañana en el hotel Hilton del barrio porteño de Puerto Madero.



"Por primera vez en cinco años" la economía crecerá en el 2017 "entre 3% y 4%" dijo Caputo y sostuvo que ese avance se dará en un contexto de "inflación alta, pero a la baja", con un rol del Banco Central "responsable, independiente y con metas de inflación".



Caputo sostuvo que "el primer objetivo" de su cartera el lograr "el desarrollo de las condiciones financieras para impulsar el crecimiento y el crédito".



"Queremos desarrollar el mercado de capitales, fomentar el ahorro interno y darle a las pymes una fuerte alternativa de financiamiento", aseguró.



El titular de la cartera de Finanzas inició su disertación con una evocación de lo que hace un año estaba en el aeropuerto de Nueva York, junto al secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, en plena negociación con los holdouts.

El funcionario recordó también que la negociación con los tenedores de bonos en default pasó por una serie de "pormenores" que se prolongaron por tres meses que "nadie creería" y mencionó un llamado telefónico del mediador Daniel Pollack y una última reunión en la casa del titular del NMCapital, Paul Singer.



"Ya pasó un año de todo eso y es buen momento para hacer un balance de las medidas adoptadas en el 2016 y ponerlas en perspectiva", reflexionó.



"Se pensaba que la quita en la renegociación iba ser del 15% y finalmente se resolvió que fuera del 40%" recordó y sostuvo que "contra todos los pronósticos, pagamos en efectivo".



"Pollack se quedó atónito" y los representantes de los holdouts quedaron con "la mandíbula contra el piso" porque esperaban que se les diera bonos a largo plazo, en vez de efectivo.



"Al pagar en efectivo ahorramos u$s 8.000 millones y no emitimos bonos", recordó Caputo y dijo que gracias a esa negociación "hoy nos financiamos a las tasas nominales más bajas de nuestra historia" con bonos a 10 años en pesos que rinden 13%.



"¿Como hubiera sido?", se preguntó si el Gobierno no lograba terminar con el tema de los holdouts, y dijo que si ese conflicto no se superaba "era imposible reconocer la Reparación Histórica con los jubilados o la deuda con las provincias.



"Si no hubiéramos eliminado el cepo y las retenciones no tendríamos una cosecha récord de trigo", afirmó. Aseguró que "vamos a crecer en el 2017 entre 3% y 4%", y eso se dará "por primera vez en cinco años".



Dijo que ese desempeño se dará "con inflación alta pero a la baja" con un "Banco Central responsable, independiente y comprometido con metas de inflación".



"Destacó que tenemos un Indec creíble, que nos hace tomar conciencia de dónde estamos" y afirmó que "estamos en el camino correcto y nuestro primer objetivo es desarrollar las condiciones financieras para impulsar el crecimiento y el crédito, con las tasas nominales más bajas de la historia", reiteró.



Manifestó su deseo que el financiamiento no sea "selectivo" y afirmó que es su intención es que "las pymes tengan acceso al crédito a tasa razonable".