Paro municipal de 24 horas

Paro Municipal

“Está el paro ya estipulado y confirmado por el gremio para el día jueves en el marco de la discusión por paritarias de este año, al ser un paro de 24 horas no se va a resentir tanto los servicios de la ciudad. Pero si es bueno informar de que el día jueves, miércoles por la noche no va a pasar el camión recolector de residuos como siempre, se va a trabajar todo el miércoles por la tarde para recolectar todo lo que es contenedores para disminuir el impacto que eso pueda tener y el jueves a la noche del día viernes ya arrancaría normalmente las tareas de recolección de residuos.

Tengamos en cuenta que si todo el mundo decide llevar la basura a los contenedores eso no va a resistir, porque el día jueves no se hará la recolección de contenedores. Lo que haremos es dejar vacío a todos para que se tenga una alternativa para el impacto de la no recolección del jueves.

Recién a las 0 hs del viernes se desarrollarán las actividades con normalidad.

Los servicios esenciales de Guardia Urbana tendrán actividad normal a pesar del paro, la gente podrá recurrir a este tipo de cuestiones.

Trabajos en el acceso de ruta 94

Primero arrancamos con la obra de ruta 94 y se le sumó la obra accesoria que pasa por debajo de la calle del cementerio por la ruta 7S.

Este fin de semana que pasó fue bastante complicado ya que se le sumó primero el tema de la cosecha con el transporte donde se largó con un poco más de volumen de carga. Un fin de semana donde la ruta tiene un transporte importante, por el corte dela ruta 7. Esperemos que no se complique con la tormenta pronosticada, veremos la posibilidad que hablamos con Vialidad si se puede habilitar algún paso. Hoy seguimos comunicándole a la gente que tenga precaución, al cementerio se puede ir.

Feria de artesanos

Con respecto a la feria estamos trabajando bien, es una fiesta muy tradicional en nuestra ciudad y la región donde asisten al evento tan bueno para todos, rogando que el clima nos deje llevar a cabo la fiesta. Hoy estamos programando todo y esperemos que el clima nos acompañe.