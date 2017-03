Agroquímicos…el tema del día

Se viene pidiendo permanentemente que se hable del tema, muchas se habla, otras no, es un tema delicado en el cual está en juego la salud de muchos cañaseños.

Hablamos permanentemente, tratamos de buscar la información oficial. Muchas veces pedimos informaciones que no nos brindan. Las empresas cañaseñas, el transporte de los agroquímicos, la fertilización, el movimiento, el hecho de que podamos plasmar en el diario local de un fumigador fumigando en cercanías al tanque potabilizador de agua, que justo el viento iba para otro lado, que si el agua está o no contaminada, si la tierra está o no contaminada. Las empresas que pasean como nosotros a nuestros hijos por entremedio de las calles de ciudad una gran cantidad de litros de agroquímicos…la posibilidad de contaminación permanente. Que las plantas de silos se tienen que ir de la ciudad trasladándose a los alrededores, que las ordenanzas no se cumplen, que no existen; que no hay apriete político, que no hacen nada el consejo ni el intendente.

¿QUIÉN ES EL CULPABLE DE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO O CUAL ES EL GRADO DE CULPABILIDAD QUE TIENE ESTO ?

Un tema delicado que nos vamos a asesorar directamente con el presidente del Honorable Consejo Municipal, el señor Walter Rossi.

“El tema encierra en sí mismo una complejidad mayor y enorme fundamentalmente por las aristas que encierran el tema y todos los intereses que atraviesan al tema.

Por supuesto que en esto hay responsabilidad de toda índole, políticas, empresarias, sociales, y cómo vecinos.

Yo siempre que hablo del tema lo que exijo es hablar con responsabilidad, mucho criterio, con fundamentación de información y con objetividad, porque es tan delicado el tema que podemos caer en generalizaciones muy nocivas, muy dolidas y más que nada entendiendo esta relación directa que a veces se establece esta actividad de la fumigación, los fitosanitarios y la producción agropecuaria y los enfermos del cáncer en esta ciudad, esa relación directa que suele establecerse sin análisis de por medio, hace que uno también acepte la susceptibilidad y los sentimientos de aquellos quien un día estén atravesando el cruel proceso de sobrellevar adelante una enfermedad como el cáncer e incluso el respeto por los familiares de aquellos que han perdido seres queridos.

Por eso me parece que el tema debe ser tratado con mucho criterio y responsabilidad.

Cuando uno pide esto a veces se entiende como que queremos ocultar

información o nos queremos sacar el lazo de encima o no nos queremos hacer cargo de la parte que nos toca a cada uno. Y en realidad uno entiende al Concejo como institución, que es el órgano que yo represento y me voy a referir, lejos estamos de esa actitud, muy por el contrario. Esto es un tema recurrente en el concejo desde hace mucho tiempo.

Siguiendo con la reflexión de quienes son los culpables o quienes tienen parte, yo decía al principio de que todos tenemos responsabilidades compartidas, Lo que tenemos que buscar me parece entre todos, no culpables, sino responsables para tratar de empezar el problema de una manera integral, de una manera consiente y en donde todos sintamos que estamos contribuyendo para comenzar a reducir esta problemática tan acuciante que es de Villa Cañás, pero que también es de un montón de otras ciudades del país. Y ahí yo quería llegar cuando digo probablemente como político, como presidente del Consejo Municipal, lo único que me faltaría decir es que el consejo como orden legislativa reguló las ordenanzas, trabajó en ese sentido.

La ordenanza de fitosanitario viene del año 2012, la ordenanza de la erradicación de plantas de silos es del 2014 y se ha trabajado en ese proceso con mucha conciencia y criterio, se le dio un marco normativo que establece una serie de procesos a cumplimentar por parte del estado como órgano de control y de aplicación de esa ordenanza y de los particulares y los que están vinculados a la actividad de la producción agropecuaria y la utilización de fitosanitarios.

El Ejecutivo tiene la obligación de hacer cumplir la ordenanza, pero los productores, los empresarios, los particulares, también tienen la obligación de cumplirla directamente a la ordenanza.

Yo reconozco que en muchos aspectos puede fallar el procedimiento de control de la ordenanza, pero también lo que vemos es que hace falta responsabilidad social por parte de los que llevan adelante la actividad para abstenerse al cumplimiento de esa normativa.

Cualquier cosa que se diga respecto al tema es irrefutable, porque acá lo que tiene que privar es el sentido común. Yo creo que la falta de criterio y la falta de responsabilidad al que se le ocurre fumigar al lado de una planta potabilizadora es abismal. Independientemente al que falle o no el sistema de control previo a eso tiene que primar el sentido común.

El hecho se consuma porque evidentemente hay cosas que son más fáciles de controlar que otras. Es mucho más fácil controlar la zona urbana o faltas de otro tipo que lo que pueda acontecer en radios de zonas agrícolas que nadie puede estar pensando que puede haber un inspector en cada campo o en cada propiedad o patrullaje en radios agrícolas para que la municipalidad esté controlando a ver qué hacen los productores.

La ordenanza establece que los productores deben declarar los trabajos agrícolas que llevan adelante, su actividad y lo que van a hacer dependiendo de las zonas donde llevan adelante las aplicaciones, en este caso correspondía hacerlo (hablando del fumigador cerca de la planta de agua potable), para que el municipio puede intervenir. Es muy difícil notificarse de un hecho si no se está presente en el lugar, por eso ocurrió semejante aberración, por la irresponsabilidad de un particular que fumiga lindero a una planta potabilizadora sin haber cumplido los pasos establecidos en la ordenanza.

Ante el incumplimiento, el ejecutivo y en este caso el tribunal de faltas, articula los mecanismos que establece la ordenanza para la sanción.

Otros detalles que establece la ordenanza es clara, en el sentido de minutas de comunicación surgidas en el concejo municipal, el ejecutivo hace un tiempo intimó y notificó a todas las empresas que actualmente tienen depósitos de agroquímicos en el centro de la ciudad porque la ordenanza establecía un plazo de erradicación de depósitos en la zona urbana y ya están vencidos y lo que las empresas deben hacer es erradicar los depósitos en la zona urbana. Están notificadas, están sabiendo lo de la normativa y muchas están en un proceso de construcción o relocalización de los depósitos.

El ejecutivo en lo que va del año pasado intensificó esta exigencia para pedirles a las empresas la pronta erradicación. Nosotros esperamos que en el corto y mediano plazo esto ya pueda ser una realidad. Como órgano legislativo vamos a seguir insistiendo fuertemente en que el ejecutivo controle y en que las empresas vayan rápidamente tomando la iniciativa para erradicar sus depósitos en la zona urbana.

La ordenanza no contempla la clausura pero esto es una facultad atribuida por lo que marca la misma no establece la condena, la multa específica que queda a criterio a la aplicación del tribunal de faltas que puede proceder a la clausura de un local de agroquímicos o de cualquier otra actividad que no esté cumplimentando la norma vigente.

Con respecto a la calidad del agua entendemos que preocupa. Los procedimientos que tenemos cada vez que nos reunimos con la cooperativa por distintos aspectos vinculados con el avance de obras, de cloaca, actualización de cuadros tarifarios y demás, nos interiorizamos de toda la realidad. Nosotros consultamos con respecto al estado del agua a partir de los análisis que la cooperativa presenta a través de informes.”