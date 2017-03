Peña a CGT: "Llamamos a sentarnos en una mesa de trabajo"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, habló este lunes en conferencia de prensa e hizo un llamado a los gremios a que acudan a sentarse a una mesa de trabajo para evitar las medidas de fuerza y tomar "el camino del diálogo". Se refirió de esta manera al multitudinario paro docente realizado este lunes y a la movilización convocada por la CGT que tendrá lugar este martes.

Peña sostuvo que "el camino del dialogo, que recorrimos en 2016 y fue exitoso, es el que queremos recorrer en 2017" aunque señaló que de todas formas "no hay que sentir como amenaza" un paro ya que "la posibilidad de manifestarse es central para una democracia y no hay que tenerle miedo"

Sin embargo, cuestionó la vaguedad de las consignas "que no se verifican en los números, creemos que no termina ayudando" y dijo esperar que el conflicto gremial "no se meta la agenda Electoral".

A su vez, hizo énfasis en el optimismo sobre el rumbo planteado por el Gobierno. "Creemos que es sustentable, de mayor generación de empleo pero las cosas no son de un día para el otro, recién vamos 15 meses de gestión", manifestó.

Asimismo, retomó nuevamente la retórica comparativa con el kirchnerismo al señalar que "en 2014 la recesión fue mayor a la de 2016 y no hubo paro a la gestión de (la ex presidenta) Cristina Kirchner ni a la de (el ex ministro de Economía, Axel) Kicillof" y pidió a gran parte de ese peronsimo "que tenga la grandeza para poder encarar este año electoral sin afectar a los ciudadanos".

Además, reclamó tener "tener una mesa de trabajo sectoriales", porque son "el mejor camino para resolver temas puntuales que se pueden ir dando" y comentó que coincidía con la CGT sobre la preocupación por la falta de interlocución en el sector empresarial, que está enormemente fragmentada".

"Los representantes empresariales plantearon en la mesa de diálogo que no tenían representatividad para firmar acuerdo, lo que generó incumplimiento. Tiene que haber una representación acorde a este tiempo que vivimos", apuntó.