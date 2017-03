Gabriel Real: “Nación nos está debiendo 40 mil millones de pesos”

Gabriel Real, diputado Provincial por el Partido Demócrata Progresista – FPCyS, reiteró el pasado 2 de marzo el reclamo para que Nación pague la deuda por coparticipación, tras aquel fallo de la Corte Suprema de Justicia.

“Acá en Santa Fe hay muchas obras públicas que se podrían haber hecho, y no se hicieron porque esos fondos no llegaron, ahora todo lo que se está haciendo es con recursos propios. La Nación nos está debiendo $40 mil millones, durante 12 años no hemos recibido ni un peso.Es el momento para que los santafesinos pongamos los puntospara hacer todo lo que necesitamos hacer en la provincia”, señaló.

“Obviamente que cuando hay un deudor y un acreedor, no se avanza porque el deudor no asume la cuestión. Los primeros meses del Gobierno Nacional hubo un trasfondo político.Algún diputado del PRO, planteaba que teníamos que agradecer por el fondo que se acababa de acordar y demás, y yo digo ¿Cómo tenemos que agradecer si la plata es nuestra?Argentina tiene que avanzar definitivamente, que las cosas sean como tienen que ser. En la conciencia de que esto se tiene que destrabar rápidamente, nosotros nos animamos a sugerirle al Gobernador, que dentro de las cuestiones que él tiene planteadas que son esencialmente obras públicas, atienda una partida muy especial que son para hacer lasobras definitivas para la emergencia hídrica”.

Con respecto al trágico accidente de los coches de la empresa Monticas, indicó: “El recuerdo de la cantidad de personas fallecidas, va a servir para poner en la agenda al transporte público de pasajeros, que en Santa Fe es casi lamentable, porque la gran mayoría el servicio es muy malo. Así como Cromañón, puso en la agenda de los políticos avanzar con la defensa civil, me parece que esta es la oportunidad para discutir una Ley de Transporte. El santafesino necesita mínimamente que sea transportado dignamente, no como se transportan las vacas”.

“Lo que necesitamos ahora es el soporte económico, como en cualquier lugar del mundo, para el transporte, puede ser público o privado, pero el Estado está presente. Acá falta el control, una nueva ley, falta el dinero, y el dinero está en Buenos Aires”, finalizó Real.