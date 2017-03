Adjudican hoy 135 rutas a las aerolíneas de bajo costo

En este caso no hubo marcha atrás. El Gobierno anunciará esta tarde la autorización de las rutas aéreas pedidas por la firma Avian y otras cuatro compañías, luego de la controversia que se generó por un presunto nuevo conflicto de intereses entre el Estado y los negocios de la familia del Presidente. Mac Air -la empresa del grupo Macri- fue transferida a Avianca el año pasado y Carlos Colunga -hombre de confianza de Franco Macri- se mantuvo en el directorio, lo que desencadenó las denuncias y el fiscal federal Jorge Di Lello inició una investigación penal contra Mauricio Macri y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Con un acto en la Casa Rosada, el Gobierno avalará en su mayor parte la recomendación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de autorizar 135 nuevas rutas áreas a cinco compañías: 16 a Avian y el resto a Fly Bondi, American Jet, Alas del Sur y Andes. “Habrá algunos pequeños cambios, pero básicamente se mantendrá el dictamen de la Junta Asesora del Transporte Aéreo (JATA). Es un proceso transparente, no hay nada que ocultar”, dijo a Clarín un funcionario, pese al hermetismo por adelantar detalles del anuncio. Habrá objeciones para Fly Bondi, por no haber presentado algunas garantías de capacidad técnica, y Avian tendrá el camino despejado. Fly Bondi también había levantado polémica por el vínculo de Richard Ruy Gluzman -uno de sus propietarios- con Mario Quintana: el empresario integró directorios de empresas con el funcionario, entre ellas el fondo de inversión Pegasus. Las denuncias advirtieron sobre el eventual perjuicio que provocará a Aerolíneas Argentinas el ingreso de estas compañías.

A diferencia del acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, en el que el Presidente anunció que volvía a “fojas cero”, con este caso el Gobierno decidió avanzar con el objetivo de aventar las sospechas. “Avianca compró el 100% de Mac Air, no hay ningún familiar del Presidente vinculado y no le vamos a dar cabida a denuncias infundadas”, insistieron anoche desde el Gobierno. Ya el propio Dietrich había rechazado las acusaciones ante Clarín: “La familia Macri no tiene nada que ver con Avian. Que esté Colunga es anecdótico. En todas partes las empresas compran con el management”. Está previsto que el propio Presidente encabece el acto esta tarde, al que fueron invitados gobernadores, intendentes e integrantes de las Cámaras de turismo, con el objetivo de sumar respaldo. El anuncio estará enmarcado en el “plan integral” para potenciar el mercado de cabotaje y mejorar la conectividad, que incluirá la modernización de la infraestructura en 19 aeropuertos, la incorporación de tecnología y otras obras, con una inversión de 22 mil millones de pesos en los próximos tres años. La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), dependiente del ministerio de Transporte, difundió cifras en esa línea: indicó que en el primer bimestre de 2017 la oferta de vuelos en el mercado de cabotaje creció 9,8% respecto del mismo período de 2016 y 16,4% en relación con 2015, y que en esos dos meses Aerolíneas Argentinas transporto 785.000 pasajeros contra 742.000 en 2016 y 619.000 en 2015.

Las denuncias por supuesto fraude al Estado fueron presentadas por la ONG Fundación por la Paz y Cambio Climático y los diputados kirchneristas Rodolfo Taihlade y Juan Cabandié, y Di Lello imputó al Presidente y a Dietrich por los presuntos delitos de “asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra el Estado y tráfico de influencias” el último miércoles.