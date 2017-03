Se jugó la primera fecha de la Liga Venadense de Fútbol

Resultados

Primera División "A"

(1ra. Fecha)

Racing 0 - Rivadavia 1

Gral. Belgrano 0 - J. Newbery R 0

Studebaker 2 - Hughes FBC 0

U. y Cultura 2 - Sportsman 2

Belgrano FBC 2 - Juv. Unida 2

J. Newbery VT 3 - Independiente VC 0

Jugados el miércoles:

Náutico 1 - Juv. Pueyrredón 0

Atl. Elortondo 2 - Teodelina FBC 2

Primera División "B"

Zona 1

(1ra. Fecha)

Ben Hur 2 - Independiente A 1

Los Andes 0 - Sarmiento 2

Sacachispa 1 - Matienzo 1

Centenario 1 - Talleres 0

Libre: Ciudad Nueva

Posiciones

Primera División "A"

J. Newbery VT 3

Rivadavia 3

Studebaker 3

Náutico 3

Gral. Belgrano 1

J. Newbery R 1

U. y Cultura 1

Sportsman 1

Belgrano FBC 1

Juv. Unida 1

Atl. Elortondo 1

Teodelina FBC 1

Racing 0

Hughes FBC 0

Independiente VC 0

Juv. Pueyrredón 0

Primera División "B"

Zona 1

Sarmiento 3

Ben Hur 3

Centenario 3

Sacachispa 1

Matienzo 1

Independiente A 0

Los Andes 0

Ciudad Nueva 0

Talleres 0



Próxima Fecha

Primera División "A"

(2da. Fecha)

J. Newbery VT vs. Náutico

Independiente VC vs. Atl. Elortondo

Teodelina FBC vs. Belgrano FBC

Juv. Unida vs. U. y Cultura

Sportsman vs. Studebaker

Hughes FBC vs. Gral. Belgrano

J. Newbery R vs. Racing

Rivadavia vs. Juv. Pueyrredón

Primera División "B"

Zona 1

(2da. Fecha)

Talleres vs. Sacachispa

Matienzo vs. Los Andes

Sarmiento vs. Ben Hur

Independiente A vs. Ciudad Nueva

Libre: Centenario

Zona 2

(1ra. Fecha)

C. Argentino vs. San Jorge

Nueva Era vs. Avellaneda

Peñarol vs. Sp. María Teresa

Sp. Carmelense vs. San Martín