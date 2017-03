Russo: “Con o sin profesionales, el fútbol comenzará sí o sí el próximo fin de semana”

Con o sin profesionales, el fútbol arranca sí o sí el próximo fin de semana. Si los profesionales deciden no jugar, el fin de semana habrá que presentar un equipo de juveniles", manifestó Russo en diálogo con radio Continental.



Russo indicó que ante la falta de actividad en el fútbol criollo, con la reanudación del Campeonato de Primera División, Lanús afrontará el debut en Copa Libertadores de América del próximo 9 de marzo como local ante Nacional de Uruguay "sin competencia local".



A su vez, el titular de la entidad "Granate" señaló que no hay "ninguna lista definida" con respecto a las elecciones en la AFA, cuya fecha del 29 de marzo quedó en revisión ante una posible Asamblea extraordinaria, y que "no hay otro candidato" más allá de Claudio "Chiqui" Tapia, hoy máxima autoridad en Barracas Central.



"Tapia logró aglutinar a todo el ascenso y a mí no me interesa ser presidente de AFA", indicó Russo.