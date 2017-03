Crisis en AFA : Agremiados ratificó el paro y AFA impone sanciones por no presentarse

Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) ratificó el paro por las deudas salariales a los jugadores y los torneos nacionales no volverán este fin de semana, aunque el Comité de Normalización de la AFA, sobre el cierre de la jornada, amenazó con quita de puntos a los clubes que no se presenten desde mañana a los partidos "en los días y horarios oportunamente designados"

La posición irreductible de los jugadores, que en una asamblea masiva votaron "por unanimidad" a favor del paro; la posterior amenaza de la AFA y la conciliación obligatoria dictada por la tarde por el Ministerio de Trabajo de la Nación, para lo que llamó a las distintas partes a una audiencia hoy por la mañana a las 11, vuelven a colocar al fútbol argentino en un escenario complejo y de resolución difícil.

"Se van a retener tareas hasta tanto se cancelen las deudas con los futbolistas", declaró Sergio Marchi, secretario general de FAA, quien adelantó que irá a la audiencia en el Ministerio "con toda la documentación correspondiente" para que los jugadores "cobren cada peso que se les debe" y volvió a confirmar la medida de fuerza a pesar de la amenaza con la que AFA cerró este jueves.



En teoría, los salarios adeudados se iban a afrontar con los 350 millones de pesos de la rescisión del contrato del Fútbol para Todos, pero aunque el gobierno nacional anunció la transferencia, el titular de la Comisión Normalizadora de AFA, Armando Pérez, negó haberla recibido. No hubo, a lo largo de todo el día, una aclaración certera y concreta sobre el destino o la ubicación del dinero.



La ratificación de la huelga de jugadores se resolvió entonces ayer por la noche. Hasta la sede que Agremiados tiene en Constitución llegaron Fernando Gago, Pablo Pérez y Santiago Vergini por Boca; Leonardo Ponzio por River; Leandro Desábato por Estudiantes; Marcos Díaz por Huracán; Agustín Orión por Racing; Nicolás Tagliafico por Independiente; y Maxi Rodríguez por Newell's Old Boys.



También estuvieron Nasuti y Fabián Cubero (Vélez), Angel Vildozo (All Boys), Lorefice y Giannunzio (Platense), Daniel Vega (Talleres de Remedios de Escalada), Alan Aguirre y Nicolás Bianchi Arce (Sarmiento de Junín), Facundo Oreja (Gimnasia LP), Román Martínez y Agustín Pellettieri (Lanús), Jonás Gutiérrez (Defensa y Justicia), Brum y Matías Vega (Aldosivi de Mar del Plata) y Néstor Ortigoza, Fabricio Coloccini, Marcos Angeleri y Matías Caruzzo (San Lorenzo), entre más de 130 jugadores que asistieron al gremio.

Fue, según Marchi, "un debate enriquecedor, con distintas posiciones, pero en el que se llegó por unanimidad a la confirmación del paro".



El primero que había hablado a la salida fue el capitán de Vélez, Fabián Cubero: "No vamos a jugar hasta que no esté la plata. Este fin de semana no hay fútbol porque todos los jugadores nos solidarizamos con aquellos que no cobran desde hace meses. La determinación es en apoyo de todos los jugadores de los clubes de Primera y del ascenso. Hasta que no esté la plata no jugamos".



Por la tarde, y como un instrumento de presión, el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria e intimado a FAA a "suspender la huelga" y abrir "negociaciones" con los clubes durante un plazo de 15 días.



La cartera laboral intimó "a Futbolistas Argentinos Agremiados, y por su intermedio a los trabajadores representados, a dejar sin efecto durante el período indicado"; y a la AFA "a otorgar tareas de modo normal y habitual a todo su personal".



"Si Agremiados no acata la conciliación, será sancionado", también amenazó por esas horas el Secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor. "Queremos negociar pero con la pelota rodando". Pero el gremio se mantuvo firme.



Mientras tanto, en la AFA, los dirigentes de los clubes de Primera, reunidos con la Comisión Normalizadora, aceptaron una quita en el reparto del dinero para mejorar los ingresos de las instituciones de las categorías de ascenso, más complicadas para enfrentar las deudas que mantienen.



Los 'cinco grandes' y Vélez, se resolvió, cobrarán lo mismo que los otros 24 equipos por la cuota que les corresponde del último ingreso de dinero del FpT (350 millones de pesos). Resignaron del 26% al 50% de sus ingresos, una suma total de 25 millones de pesos, para las categorías del ascenso. A ese monto se sumarán 40 millones de la empresa Axion (sponsor del certamen).



La reunión en la AFA también fue 'picante' y, por momentos, algunos directivos impulsaron la idea de jugar la fecha con juveniles. No prosperó.



"Los clubes de Primera, en un nuevo acto de solidaridad, han resignado recursos a los fines de destrabar la medida de fuerza adoptada por FAA. En consecuencia este fin de semana comenzarán los torneos de Primera, B, C y D y la AFA recuerda que, según establecen sus reglamentos, habrá sanciones para los equipos que no se presenten en los días y horarios oportunamente designados", fue el comunicado emitido ya a última hora por el Comité de Normalización.



Su última esperanza, tras el paro ratificado, es la audiencia de mañana en el Ministerio de Trabajo. Jornada en la que, por si faltara algo, se abrirán los sobres con las nuevas ofertas de las empresas para quedarse con los derechos de la TV.