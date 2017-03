Frigerio aseguró que "una vez más el conflicto salarial docente toma de rehén a los chicos"

"Una vez más el conflicto salarial toma de rehén a los chicos, y esto profundiza algo que ocurrió durante el gobierno kirchnerista que podríamos llamarlo algo así como la privatización de la escuela pública, como planteó María Eugenia Vidal en la apertura de las sesiones ordinarias en la legislatura bonaerense. Porque con la escuela pública en el gobierno anterior, lo que ocurrió fue una mala calidad de educación que ni siquiera hoy se deja medir", puntualizó el funcionario en un medio de comunicación televisiva.



Según el ministro, "esto provocó una migración de la escuela pública a la escuela privada, en general a la escuela parroquial" y concluyó con que "no se preocuparon por defender la escuela pública", disparó.



Por eso se pronunció en favor de "poner en valor a la escuela pública" y afirmó que si bien el tema "salarial es importante" es sólo "un componente'.



Las declaraciones de Frigerio surgen luego de que el jueves el ministro del área Esteban Bullrich manifestó la intención de seguir dialogando con el sector y de que la gobernadora bonaerense, María Eugencia Vidal, convocó a los gremios docentes a una nueva reunión para este viernes al mediodía -en la sede del Ministerio de Economía de La Plata- a fin de encontrar un acuerdo, tras asegurar que "no está previsto por el momento" cerrar por decreto la paritaria del magisterio.



En tanto sobre la negativa a una convocatoria de paritaria nacional -otro de los reclamos docentes-, Rogelio Frigerio explicó: "Los maestros son empleados públicos de las provincias, como los son los médicos, los enfermeros, los policías, son todos empleados públicos de las provincias, la Nación tiene sus empleados como militares y ministros, pero hay división clara entre Nación y provincia que se distorsionaba cuando el Gobierno Nacional, que no paga salarios se metía en la discusión paritaria".