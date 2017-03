Dos funcionarios del MPA Venado Tuerto entre los cuatro mejores exámenes de la provincia

Una noticia que casi pasó desapercibida por varios motivos, como el escándalo de Monticas y una limitada publicidad sobre la evolución de los concursos del Poder Judicial, fue que de más de 300 postulantes a ocupar cargos de fiscales en las cinco circunscripciones judiciales, sólo cuatro postulantes “superaron ampliamente las pautas de evaluación”. Y dos de ellos pertenecen a la 3ª Circunscripción y trabajan en Venado Tuerto: el fiscal adjunto Juan Pablo Lavini Rosset y la secretaria del MPA, Mariana Vidal. En segunda línea, “superando las pautas” de la evaluación, figura el abogado Horacio (Chano) Puyrredón, quien estaría en condiciones de acceder a la Fiscalía de Rufino, ya que Lavini Rosset y Vidal no se anotaron para ese cargo. Al respecto, cabe recordar que los cargos a cubrir en la 3ª Circunscripción son: fiscal de Rufino (Mauricio Clavero es fiscal adjunto); fiscal adjunto de Melincué (Matías Merlo es titular) y fiscal de Venado Tuerto, donde Mauro Blanco, Paula Borrello e Ivan Raposo son adjuntos, no quedando aún definida la situación de Pablo Busaniche. En caso de que se resolviera otorgar la fiscalía a un adjunto, el otro postulante pasaría a ocupar ese cargo, de forma tal que no quedaría vacante.

La noticia conocida el fin de semana pasado indica que sólo cuatro de los 316 candidatos que se postularon en los concursos para cubrir vacantes en las cinco circunscripciones judiciales de la provincia obtuvieron la calificación de “superó ampliamente las pautas de evaluación”, uno de los requisitos solicitados para ocupar el cargo; mientras que otros 27 sólo “superaron las pautas”. Lo llamativo, además, es que muchos de los evaluados se desempeñan actualmente como fiscales adjuntos en las distintas circunscripciones, y en Rosario, de 19 adjuntos que se presentaron, 16 no superaron el examen. Asimismo, cabe acotar que también rindieron otros funcionarios y agentes del Poder Judicial y abogados.

En forma paralela también se rindió para ocupar el cargo de fiscal de la Provincia, ya que el mandato de Julio De Olazabal vence en el mes de abril. Hoy queda una terna de aspirantes constituida por el fiscal rosarino Carlos Covani, su par regional Jorge Baclini y el secretario de Asuntos Penitenciarios de la Provincia, Pablo Cococcioni. La terna se armará por orden de mérito entre los otros tres postulantes. Sin embargo, la decisión queda en manos del gobernador, que puede proponer el candidato de su preferencia, más allá de dicho orden, y finalmente de la Legislatura, que debe aprobarlo.